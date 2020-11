Kochen mit Fabio Von Pasta e Fagioli über Acquacotta bis Castagnaccio

Fabio Campetti ist ein toskanischer Architekt, der im Laufe der Jahre sein Faible für gutes Essen zu Koch-Kunst verfeinert hat. Kein Wunder! Seine Mutter war eine vorzügliche Köchin, die ihre Familie ständig mit besonderen Gerichten überraschte – und Fabio wurde in die Toskana "hineingeboren". In dieser Region existiert eine Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten und Geschmacksrichtungen, die ihresgleichen sucht. Fast jeder Ort hat sein gastronomisches Markenzeichen. Mal ist es eine rote Zwiebelsorte, mal butterweicher Speck, dann ein Weihnachtskuchen oder eine spezielle Sorte weiße Bohnen.

Das Gütesiegel DOP

Viele dieser Spezialitäten sind heute mit der geschützten Ursprungsbezeichnung DOP ausgezeichnet – auf Italienisch: Denominazione d'origine protetta. Das Gütesiegel soll Verbraucher*innen Sicherheit und Landwirt*innen einen höheren Verdienst garantieren. Zu diesen DOP-Produkten gehören die Bohnen, die Fabio wegen ihrer dünnen Schale für seine Pasta Fagioli ausgewählt hat: weiße Zwergbohnen aus dem oberen Arnotal.

Getrocknete Bohnen sind ein Paradebeispiel für die Artenvielfalt in Italien. Es gibt nicht eine Sorte weiße und eine Sorte schwarze Bohnen. Wir haben von allem mehrere: große und kleine, längliche und runde, mal mit dünner, mal mit dicker Schale. Und sie werden jeweils für unterschiedliche Gerichte verwendet.

Die Zutaten für Pasta e Fagioli

Der Haken: Bevor man diese Bohnen verwenden kann, müssen sie über Nacht in viel Wasser eingeweicht werden. Am Tag drauf kocht Fabio sie im Einweichwasser, zusammen mit Salz, einer Knoblauchzehe und frischen Salbeiblättern. Zunächst lässt er sie kurz aufwallen, setzt den Deckel drauf und gart sie zugedeckt eine gute Stunde bei milder Hitze, damit sie nicht zerfallen.

Auch die übrigen Zutaten für seine Pasta e Fagioli stehen bereit: Nudeln, in diesem Fall Tagliatelle, Knoblauch, Peperoncino, ein Rosmarinzweig, konzentriertes Tomatenmark, Pfeffer, Salz und Olivenöl Extravergine, das nie fehlen darf.

PASTA E FAGIOLI

Pasta e Fagioli | Zutaten für 4 Personen 200 g getrocknete weiße Bohnen

200 g Tagliatelle

3 Knoblauchzehen

1 Esslöffel konzentriertes Tomatenmark aus der Tube

1 Rosmarinzweig

eine Handvoll Salbeiblätter

Peperoncino

4 EL Olivenöl Extravergine

Salz und Pfeffer

Als erstes nimmt Fabio pro Person einen Esslöffel Bohnen beiseite – er braucht sie zum Garnieren am Schluss – und verrührt das Tomatenmark mit etwas Bohnenwasser zu einer sämigen Creme. Dann holt er die restlichen Bohnen mit dem Schöpflöffel heraus und zerkleinert sie mit einem Pürierstab. Den Brei schüttet er zurück ins Bohnenwasser. Das ist die Basis für den Eintopf.

Nun schält er die Knoblauchzehe und gibt sie in einen großen Topf, zusammen mit Olivenöl, Rosmarin und etwas Peperoncino. Das Gemisch schmort Fabio bei mittlerer Hitze, bis der Knoblauch goldgelb ist. Dann gießt er das Tomatenmark dazu, dreht die Flamme herunter und rührt nach 5 Minuten die Bohnencreme dazu. Danach dreht er die Flamme erneut hoch, um die Nudeln zu kochen.

Die Tagliatelle hat Fabio zuvor mit der Hand nur grob zerkleinert. Bevor er sie in die kochende Bohnencreme wirft, holt er den Rosmarinzweig heraus. Und er hält heißes Wasser bereit, für den Fall, dass der Eintopf zu dickflüssig ist.

Aufgepasst! Die Bohnencreme darf weder zu dick noch zu dünnflüssig werden. Und die Nudeln müssen bissfest bleiben. Zum Schluss gibt er die Bohnen dazu, die er beiseite gestellt hatte. Jetzt fehlt nur eine gehörige Portion frisch gemahlener Pfeffer und ein Schuss Olivenöl. Guten Appetit!

PEPOSO ALLA FORNACINA

In der Toskana werden traditionell viele Gerichte mit Wein gekocht, wie das in Rotwein geschmorte Pfefferfleisch. Dafür braucht man neben Muskelfleisch vom Rind und Rotwein viel Knoblauch, viele Pfefferkörner und etwas Salz. Manchmal werden auch Tomatenmark oder Kräuter verwendet. Doch das gehört nicht zur klassischen Version.

Eine weitere, wichtige Zutat: Zeit, viel Zeit. Soll der so genannte Peposo alla Fornacina gelingen, muss er langsam und daher lange bei niedriger Temperatur garen. So wie es schon in der Renaissance die Ziegelbrenner – auf Italienisch: Fornaciari - aus der Terracottastadt Impruneta machten, nach denen das Gericht benannt ist. Sie stellten morgens den Tontopf mit dem Fleisch in den Brennofen. Während hinten ihre Ziegel gebrannt wurden, garte vorne ihr Mittagessen. Die großen Mengen Knoblauch und Pfeffer waren nötig, heißt es, weil Fleisch damals nicht immer frisch war und man den – nennen wir es – strengen Geschmack damit überdecken wollte.

Peposo alla Fornacina | Zutaten für 4 Personen 800 g Muskelfleisch vom Rind

6 Knoblauchzehen

1 EL schwarze Pfefferkörner

2-3 Gläser toskanischer Rotwein

Das Fleisch für Peposo alla Fornacina wird mehrere Stunden gegart.

Fabio schneidet das Fleisch in etwa 4 Zentimeter große Stücke. Dann gibt er es in einen feuerfesten Tontopf, streut Salz darüber – nicht zu viel, man kann später nachsalzen – und dann die Pfefferkörner und die Knoblauchzehen. Danach gießt er den Rotwein dazu, bis alles bedeckt ist. Das Pfefferfleisch kann – wie es die Ziegelbrenner taten – im Backofen bei 120 Grad schmoren. Dort dauert es 4 bis 5 Stunden, bis es gar ist. Fabio bereitet es auf dem Herd zu. So kann er besser kontrollieren, ob das Fleisch während der gesamten Garzeit von Flüssigkeit bedeckt ist. Am Anfang darf man die Flamme ruhig etwas höher drehen. Man muss nur dabeibleiben, damit nichts anbrennt. Wenn der Wein dann kocht, dreht man die Flamme runter und legt einen Deckel auf den Topf. Von nun an muss nur noch ab und zu kontrolliert werden, ob genug Flüssigkeit im Topf ist. Falls nicht, sollte man auffüllen. Man kann dafür Wein nehmen. Fabio bevorzugt Wasser.

Auf dem Herd braucht das sehnige Fleisch mindestens drei Stunden, um butterweich zu werden. Genügend Zeit also, um eine Beilage zuzubereiten: frischen Spinat oder Mangold zum Beispiel, Kartoffelpüree oder einfach nur salzloses Brot.

Dann ist endlich Zeit für den Gabeltest: Perfekt ist das Fleisch, wenn es von alleine zerfällt. Ist noch zu viel Flüssigkeit im Topf, die Flamme einfach noch einmal hochdrehen und bei offenem Deckel verdampfen lassen, bis nur noch eine sämige Creme übrig ist. Guten Appetit!

RISOTTO PECORINO E MENTA

Dieses Gericht mit toskanischem Schafskäse bringt seinen mild-würzigen Geschmack wunderbar zur Geltung. Die ganz besondere Geschmacksnote liegt an den vielen Kräutern und den saftigen Weiden in der Toskana: Die Schafe verwandeln sie in einen Gaumenschmaus. Erst recht, seitdem bei der Herstellung streng darauf geachtet wird, dass die Produktionsschritte eingehalten werden – sowohl vom Schäfer als auch von der Käserei. Nur das garantiert die gleichbleibende Qualität, für die der toskanische Schafskäse vor einigen Jahren mit dem DOP-Gütesiegel geadelt wurde.

Pecorino ist vielseitig zu verwenden: Er wird als Vorspeise gereicht oder als Dessert mit Honig. Man reibt ihn anstelle von Parmesan über Nudelgerichte, nimmt ihn als Zutat für Gemüseaufläufe und verwendet ihn sogar in der Fischküche. Fabio benutzt ihn diesmal als Zutat für Risotto.

Risotto mit Pecorino und Bergminze ist eine Zusammenstellung, die erstaunlich gut funktioniert. Bergminze ist erfrischend und ergänzt sich daher wunderbar mit dem mild-würzigen Geschmack unseres Schafskäses. Weitere Zutaten sind Zwiebeln, Weißwein, Olivenöl, Salz und Risottoreis, also Carnaroli oder Arborio, und natürlich Gemüsebrühe, um das Risotto zu garen.

Risotto Pecorino e Menta | Zutaten für 4 Personen Für 1 Liter Gemüsebrühe:

1 l Wasser

1 mittelgroße Möhre

1 weiße Zwiebel

½ Stange Staudensellerie

Lorbeerblatt, Salz



Für das Risotto:

360 g Carnaroli-Reis

2 mittelgroße Schalotten

½ Glas Wein

2 EL frische Minze

100 g geriebener Pecorino

2 EL Olivenöl Extravergine

Die Gemüsebrühe macht Fabio selbst: aus Karotten, Stangensellerie, Zwiebel und Lorbeerblatt. Alles zusammen kocht er eine Stunde in Salzwasser, am liebsten einen großen Topf. Den Rest kann man fürs nächste Mal einfrieren. Denn selbstgemachte Gemüsebrühe macht ein Risotto noch mal so lecker.

Die Zutaten für Risotto Pecorino e Menta

Risotto hat den Ruf, ein kompliziertes Gericht zu sein. Fabio sieht das anders. Allerdings muss man sich Zeit nehmen. Denn nur so wird ein Risotto sämig und bissfest statt klumpig und matschig. Für die Zubereitung wählt er eine Pfanne mit breitem Rand oder einen flachen Topf. Reis braucht Platz, um quellen zu können. Bei mittlerer Hitze dünstet er darin zuerst die Zwiebeln in Olivenöl an und dann den ungewaschenen Reis. Erst wenn alle Körner von einem Fettfilm überzogen sind, gießt er mit Weißwein auf und wartet ab, bis er verdampft ist.

Von nun an darf man sich nicht mehr vom Herd entfernen. Zum einen brennt Reis schnell an. Zum anderen darf man die Brühe nur nach und nach dazugeben und muss dabei ständig umrühren. Denn nur so wird die Reisstärke freigesetzt, die dafür sorgt, dass ein Risotto cremig wird. Außerdem muss man gegen Ende darauf achten, dass nicht zu viel Flüssigkeit übrig ist, wenn der Reis bereits gar ist. Es kommt also darauf an, den richtigen Garpunkt zu treffen.

Um herauszufinden, ob der richtige Garpunkt erreicht ist, schmeckt Fabio immer mal wieder ab: Das Reiskorn soll außen cremig sein, innen aber noch Biss haben. Nach etwa 30 Minuten ist es soweit und Fabio schaltet den Herd ab. Jetzt beginnt die so genannte manticatura. Das heißt: Unter ständigem Umrühren werden jetzt der Pecorino und die Bergminze dazu gemischt. Dabei erhält der Reis seinen letzten cremigen Schliff. Mmh, was für ein Duft! Guten Appetit!

ACQUACOTTA

Dieses Gericht wird mit Brot zubereitet – mit typisch toskanischem Brot, das ebenfalls zu den Spezialitäten mit der geschützten Herkunftsbezeichnung DOP gehört. Aber nur, wenn es mit toskanischem Mehl zubereitet ist, bei dem auch das Getreidekorn als Ganzes mitgemahlen wird. Und es muss aus Sauerteig sein.

Brot ist in der toskanischen Küche immer und überall dabei. Bei Foodblogger und Hobbykoch Fabio Campetti steht es natürlich auf dem Frühstückstisch. Er tunkt es aber auch in würzige Soßen, macht Brotsalat daraus oder verwendet es für Gemüsesuppen. Das ist möglich, weil typisch toskanisches Brot ungesalzen ist. Wer nicht daran gewöhnt ist, findet es meist fad. Doch es hat einen Grund: Toskanische Speisen sind in der Regel stark gewürzt oder werden mit aromatischen Kräutern zubereitet. Da lässt sich auf Salz im Brot gut verzichten.

Mit diesem Brot bereitet Fabio den traditionellen Gemüseeintopf Acquacotta zu. Ein gelungenes Beispiel dafür, dass die Toskanische Küche, die sich seit jeher den Jahreszeiten anpasst, auch eine perfekte Resteverwerterin ist.

Früher wurde in den oft bitterarmen Bauernfamilien einmal in der Woche ein großer Topf dünne Suppe aus dem zubereitet, was Garten oder Speisekammer hergaben. Sie kam dann gleich an mehreren Tagen hintereinander auf den Tisch: am ersten Tag frisch, am zweiten Tag aufgewärmt und dann mit Brot verlängert.

Ganz im Sinne dieser Tradition, nimmt Fabio für sein Acquacotta – übersetzt: gekochtes Wasser – Zutaten, die er vorrätig hat: Toskanisches Brot, Zwiebel, Staudensellerie, Karotte, Mangold, Tomaten, ganz frische Eier, Wasser, Olivenöl und Schafskäse.

Acquacotta | Zutaten für 4 Personen 2 mittelgroße rote Zwiebeln

1 Möhre

1 Stange Staudensellerie

500 g frischer Mangold

200 g geschälte Tomaten

4 große Scheiben ungesalzenes Brot vom Vortag

4 frische Eier

Pecorino

4 EL Olivenöl Extravergine

Salz

Zunächst schneidet Fabio die Karotten in Scheiben, den Stangensellerie in Würfel, die Zwiebel in grobe Stücke und den Mangold samt Stängeln in Streifen. Das Gemüse kann ruhig grob geschnitten werden. Beim Acquacotta soll man merken, was man im Mund hat. Außerdem wird nichts weggeschmissen, wie die Blätter vom Sellerie zum Beispiel. Man kann variieren, sowohl was die Zutaten als auch was die Menge betrifft. Mal nimmt man mehr Zwiebeln, mal mehr Sellerie, mal mehr Mangold. Das ist schließlich das Besondere bei Acquacotta: Die Zusammensetzung verändert sich und so schmeckt die Suppe jedes Mal anders, aber immer gut.

Die fertige Acquacotta ist ein echter Augenschmaus.

Fabio gibt das Gemüse zusammen mit Salz und Olivenöl in einen großen Topf und dünstet es bei mittlerer Hitze bis der Mangold zusammengefallen ist. Anschließend gibt er die geschälten Tomaten und das Wasser dazu und köchelt alles weitere 20 Minuten. Dabei kommt auch das Auge auf seine Kosten: Hier das dunkle Grün vom Mangold, dort die orangefarbenen Karottenscheiben, dann der hellgrüne Sellerie und dazwischen das Rot der Tomaten. Einfach schön!

Beim Kochen sollte man darauf achten, dass die Suppe nicht zu dünnflüssig wird, zum Schluss aber noch genügend Flüssigkeit da ist, um damit das altbackene Brot zu tränken. Fabio ist mit dem Resultat zufrieden, wenn das Gemüse gar, aber trotzdem bissfest ist.

Erst dann ist es Zeit für die "Uova in Camicia", Eier im Hemd, wie verlorene Eier in der Toskana heißen. Er gibt die rohen Eier in eine Tasse und lässt sie in das köchelnde Gemüse gleiten. Das ist nicht ganz einfach. Schließlich dürfen die Eier nicht zerlaufen. Fabio hält sie daher mit einem Löffel im Zaum, bis sich das Eiweiß schließt. Nach etwa 4 Minuten stockt das Eiweiß, während das Eigelb noch flüssig ist.

Zeit für Fabio, pro Portion eine große oder zwei kleine Scheiben von dem salzlosen Brot zu rösten und auf den Tellerboden zu legen. Darüber verteilt er die Suppe, legt darauf das verlorene Ei und verfeinert das Ganze zum Schluss mit geriebenem Pecorino. Guten Appetit!

CASTAGNACCIO

Castagnaccio ist ein Fladenkuchen aus Kastanienmehl. Es ist eine sehr gesunde Nachspeise. Denn das Mehl ist süß und man braucht keinen zusätzlichen Zucker. Man verwendet zudem weder Eier noch Butter. Und was könnte gerade jetzt im Herbst besser passen als frisch gemahlenes Kastanienmehl. Denn in den toskanischen Bergen stehen überall riesige Haine aus Edelkastanien, deren Früchte, die Maronen, ab Oktober reif sind.

Die ersten Kastanienbäume der Toskana wurden von mittelalterlichen Mönchen angepflanzt. Und ihre essbaren Früchte, die sich kochen, rösten oder trocknen und dann zu Mehl verarbeiten lassen, wurden für die Bergbauern zu einem wichtigen, im Winter oftmals einzigen Nahrungsmittel. Noch im zweiten Weltkrieg haben sie viele Menschen vor dem Hungertod bewahrt.

Heute bleiben die meisten Kastanienhaine sich selbst überlassen. Sie befinden sich oftmals in steiler Hanglage und ihre Früchte müssen mit der Hand geerntet werden. Wer sich trotzdem die Mühe macht und sich dabei an die traditionellen Anbau- und Verarbeitungsmethoden hält, wird mit einem DOP-Siegel belohnt. Mithilfe dieser geschützten Herkunftsbezeichnung lässt sich ein höherer Preis erzielen, sowohl für Maronen als auch für Kastanienmehl. Kastanienmehl ist sehr hochwertig. Es enthält Kohlenhydrate, die Vitamine B, E und C, Mineralstoffe und Spurenelemente wie Kalium.

Aus dem "Brot der armen Leute" ist also eine Delikatesse geworden. Die Zutaten für Castagnaccio: Kastanienmehl, etwas Wasser, eine Prise Salz, um der Süße etwas entgegenzusetzen, Olivenöl, ein Rosmarinzweig, Rosinen und Pinienkerne. Falls vorhanden, verwendet Fabio auch gerne die Schale einer unbehandelten Orange.

Castagnaccio | Zutaten für 4 Personen 175 g Kastanienmehl

350 ml Wasser

70 g Rosinen

30 g geschälte Pinienkerne aus der Toskana

2 EL Olivenöl Extra Vergine

1 mittelgroßer Rosmarinzweig

Salz

Zunächst weicht Fabio die Rosinen in etwas warmem Wasser ein und legt sie zum Trocknen auf Küchenpapier. Dann siebt er das Mehl in eine Schüssel. Damit das Mehl nicht verklumpt, darf das Wasser nur langsam und unter ständigem Umrühren dazugegossen werden. Auch auf die richtige Menge kommt es an, denn der Teig darf weder zu dünnflüssig noch zu fest werden. Nun gibt Fabio eine Prise Salz, einen Schuss Olivenöl und die Rosinen dazu. Ist der Teig zu flüssig, sinken die Rosinen auf den Boden, statt sich gleichmäßig im Teig zu verteilen.

Der fertige Kastanienkuchen Castagnaccio

Wie hoch der Kastanienkuchen werden soll, muss jeder selbst entscheiden. Fabio mag ihn gerne dünn. Er wählt daher eine größere Kuchenform und pinselt sie mit Olivenöl ein. Danach füllt er den Teig ein, zieht die Nadeln vom Rosmarinzweig und verteilt sie – wie auch die Pinienkerne – gleichmäßig darüber. Auch jetzt gilt: Ist der Teig zu flüssig, sinken die Pinienkerne ein. Hat er die richtige Konsistenz, bleiben sie obenauf liegen und werden geröstet. Jetzt noch ein Schuss Olivenöl und der Castagnaccio kommt in den Ofen.

Nach 40 Minuten bei 200 Grad ist es soweit: Mit dem Zahnstocher kontrolliert Fabio nur noch kurz, ob der Kuchen auch innen gar ist. Die Oberfläche ist schön trocken, goldbraun und etwas rissig. Die Pinienkerne sind geröstet und der Rosmarin ist kross. Der Castagnaccio ist fertig. Guten Appetit!