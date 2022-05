Koalition will Bürger entlasten Wie gerecht ist das Maßnahmenpaket?

Wie soll das Entlastungpaket finanziert werden?

Um das Entlastungspaket zu finanzieren, muss Finanzminister Christian Lindner (FDP) seine eingereichten Haushaltspläne nachbessern. In einem Ergänzungshaushalt plant er mit fast 40 Milliarden Euro zusätzlichen Schulden – darunter summieren sich neben dem Entlastungspaket für Bürger aber auch etwa Wirtschaftshilfen, die Verlängerung der kostenlosen Corona-Tests und andere Maßnahmen.

Wie ist Ihre Meinung?

Was halten Sie von den ambitionierten Vorhaben der Bunderegierung? Finden Sie die Steuerregelungen gerecht? Ist es Ihrer Meinung nach sinnvoll , für das Entlastungspaket noch mehr Schulden anzuhäufen? Welche Belastungen machen Ihnen im Moment am meisten zu schaffen? Und mit welchen Maßnahmen wäre Ihnen gerade am meisten geholfen? Erzählen Sie uns davon!