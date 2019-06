Das Knastcamp von Ebrach Die APO in der bayerischen Provinz

"In der Stadt gingen gestern wilde Gerüchte um. Die APO solle gedroht haben, wenn Fritz Teufel am Nachmittag nicht auf freien Fuß gesetzt werde, wolle man in den Dom eindringen und Kunstwerke mit Farbe beschmieren. In einigen Kreisen wurde völlig ernsthaft die Bildung einer Bürgerwehr zur Debatte gestellt."