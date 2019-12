Klimanotstand Kernkraft als Mittel gegen den Klimawandel

Als die Internationale Atomenergiebehörde IAEA im Oktober nach Wien einlud, freute sie sich auch über Besuch vom Weltklimarat. Es war die "Erste Internationale Konferenz zu Klimawandel und der Bedeutung der Atomkraft". Der Vorsitzende des Weltklimarats, Hoesung Lee, präsentierte dort nüchtern, wie sich Wissenschaftler die Energiezukunft ausmalen, wenn wir die Klimaziele von Paris erreichen wollen: In den meisten Strategien zum 1,5 Grad-Ziel trägt Atomkraft zur Dekarbonisierung, also zu niedrigerem Umsatz von Kohlenstoff, bei.

Atomkraft - ein Weg zur Dekarbonisierung?

Die Argumentation: Außer beim Bau der tonnenschweren Reaktorhülle aus Zement setzen Kernkraftwerke praktisch kein CO2 frei. So etwas zitieren Kernkraftbefürworter gerne. Auch Cornel Feruta, Generaldirekter der Internationalen Atomenergiebehörde, stellte nach der Konferenz fest: "Wir brauchen alle Technologien - auch Kernenergie - um den Klimawandel einzudämmen."

Berechnungen der Energiezukunft

Atomkraftwerk Ohu bei Landshut

Bei der Frage, ob Atomkraft beim Klimaschutz tatsächlich gebraucht wird - oder nur theoretisch dazu beitragen kann - lohnt sich allerdings ein genauerer Blick auf die Zahlen. Denn Wissenschaftler haben sich viele unterschiedliche Wege für eine klimaneutrale Zukunft angeschaut und in längst nicht allen spielt Kernkraft eine wichtige Rolle. Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat schon viele Szenarien zur Energiezukunft durchgerechnet: "Kernkraft kann zum Klimaschutz beitragen. Wir brauchen sie aber nicht. Letztlich ist es eine Frage der Abwägung mit anderen Zielen - und wie wir mit dem Störfall-Risiko umgehen wollen."

Selbst wenn eine Gesellschaft entscheiden sollte, die Risiken der Atomkraft in Kauf zu nehmen, um die Risiken des Klimawandels zu lindern sieht Klimaforscher Luderer beim Blick auf aktuelle Technologieentwicklungen keine große Zukunft für die Kernenergie: "Bei Kernenergie ist die Kapazität global stagniert. Was wir auch sehen, ist, dass Neubauprojekte deutlich teurer sind und länger brauchen."

Atomkraft ist teuer

Der Protest gegen Atomkraft in Deutschland ist groß.

In Hinkley Point in Großbritannien wird gerade ein neuer Reaktorblock gebaut. Damit der sich für die Betreiber rechnet, hat ihnen die britische Regierung eine üppige Einspeisevergütung versprochen, deutlich über dem Satz für Erneuerbare. Weltweit laufen 417 Reaktoren - fast genauso viele wie vor 30 Jahren. Atomkraft ist also teuer. Mycle Schneider, Herausgeber des jährlichen Status Reports zur weltweiten Nuklearindustrie, sieht sogar eine Gefahr für das Klima, wenn zu viel Geld in Atomkraft gesteckt wird. Denn es fehle dann an anderer Stelle: "Wenn wir heute einen Euro investieren in eine bestimmte Strategie, muss diese besonders effizient Treibhausgase reduzieren. Atomkraft ist die langsamste und teuerste Investition, um Treibhausgase zu senken."

Auch wenn es politische Gründe geben mag, warum Regierungen an Atomkraft festhalten - Klimaschutz taugt als Argument dafür nicht.