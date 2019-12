Wohlige Wärme, schädlicher Staub Wie ökologisch sind Kaminöfen?

Besonders jetzt in der Weihnachtszeit sind Kaminöfen sehr begehrt: Das Feuer ist warm, behaglich und sorgt für eine gemütliche Atmosphäre. Doch die häusliche Winterromantik hat eine Kehrseite: Beim Verbrennen des Holzes entsteht viel Feinstaub. Wie schädlich ist ein Kamin für das Klima?

Zwischen elf und zwölf Millionen Kaminöfen gibt es in Deutschland, Kraftfahrzeuge rund viermal so viele. Und doch verursachen Kaminöfen mehr Feinstaub als der gesamte Straßenverkehr. Denn während in Autos mittlerweile hochentwickelte Filter verbaut sind, gibt es eine Technologie mit dieser Effizienz für Kaminöfen nicht.

Umrüstung von Kaminöfen

Ab 2020 muss eine weitere Generation von Öfen schärfere Grenzwerte einhalten. Andernfalls müssen die Feuerstätten außer Betrieb genommen werden. Für Kamine, die zwischen 1995 und 2010 in Betrieb genommen wurden, müssen erst 2024 die Grenzwerte für Feinstaub und Kohlenmonoxid einhalten.

