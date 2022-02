Klimafreundlich bauen und sanieren Was soll der Staat fördern?

Bis 2050 sollen sämtliche Gebäude in der EU klimaneutral werden. Dafür will die EU-Kommission Haus- und Wohnungseigentümer dazu verpflichten, besonders energieineffiziente Gebäude zu renovieren. Wie können staatliche Förderungen aussehen? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.