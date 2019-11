Frohe Eiszeit!: Eine kleine Geschichte der bayerischen Kälte

Zeitgenössische Darstellung des Ausbruchs des Vulkans Tambora auf den Molukkeninseln mit Segelschiffen im Vordergrund

1816 wird als das "Jahr ohne Sommer" bezeichnet. In Deutschland wurde es als das Elendsjahr "Achtzehnhundertunderfroren" berüchtigt. Als Hauptursache wird heute der Ausbruch des indonesischen Vulkans Tambora im April 1815 angesehen, der von Vulkanologen als deutlich stärker eingestuft wird als der Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. und jener des Krakatau 1883.



Die durch den Vulkanausbruch in die Atmosphäre geschleuderten Ascheteilchen bewirkten eine anhaltende Verdunkelung, daher wurde es in weiten Teilen der Erde extrem kalt, mit Frost und Schnee mitten im Sommer.



In Mitteleuropa kam es in der Folge zu schweren Unwettern. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer.



Die niedrigen Temperaturen und anhaltenden Regenfälle in Teilen Europas führten zu katastrophalen Missernten. Hungersnöte brachen aus. In der Zentralschweiz war die Hungersnot besonders groß, nach Beschreibungen des Frühmessers Augustin Schibig verzehrten die Leute "die unnatürlichsten, oft ekelhaftesten Sachen, um ihren Heißhunger zu stillen". In Ybrig, in Rothenthurm in der Altmatt und in den Berggegenden "haben die Kinder oft im Gras geweidet wie die Schafe, auch Wiesenblumen waren begehrt".