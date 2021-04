Kitsch und Würde Welcher Grabschmuck angemessen ist

"Ich räume oder lasse in regelmäßigen Abständen die Gräber räumen von Schmuck, der nicht erlaubt ist. In der Satzung steht, dass zum Beispiel Material aus Glas, Emaille, Porzellan, Kunststoff nicht erlaubt ist. Ich hänge dann einen Zettel an die Tore und sage, in drei Wochen wird abgeräumt. Und dann haben die Menschen die Möglichkeit, das wegzutun. Wenn sie es nicht tun, dann gehen wir durch und entfernen es."