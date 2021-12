Lesestoff für Weihnachten Die besten Tipps für Kinder

"Zwei warten auf den Schnee" von Jan Kaiser und Marine Ludin Bei den ersten Schneeflocken im Jahr drehen alle durch – doch was, wenn nichts vom Himmel rieselt? Davon erzählt das Buch in großformatigen Bildern mit hellen Farben. Schneemann Schorsch und seine Freund Holm, der Schneehase, lassen sich eine Menge einfallen, damit es endlich schneit. Sie pusten alte Schneeflocken in die Luft, basteln neue aus weißer Pappe und schmettern "Schneeflöckchen, Weißröckchen" – doch erst eine Art Erdbeben bringt den ersehnten Schnee: Überraschend und lustig! Ab 3 Jahren, Annette Betz Verlag.