Neuerscheinungen Kinderbuchtipps zu Weihnachten

"Manchmal kommt das Glück in Gummistiefeln"

Von Maria Parr. Eine Freundschaftsgeschichte aus Skandinavien, die den Sommer aufleben lässt. Lena und Trille sind täglich zwischen Fjord, Strand und Blaubeerwald unterwegs, als plötzlich Birgitte zu den Freundinnen stößt und alles ein bisschen durcheinander bringt.

Dressler 2019, 208 Seiten, 15 Euro, ab 9 Jahre

"Familie Flickenteppich – wir ziehen ein"

Von Stefanie Taschinski. Weil die Mutter mit ihrer Band nach Australien abhaut, müssen Emma und ihre zwei Geschwister mit dem Papa in eine kleinere Wohnung ziehen. Doch das neue Haus mit den vielen unterschiedlichen Bewohnern ist wie eine große, spannende Familie – Familien Flickenteppich. Nur einer will dabei nicht mitmachen.

Oetinger 2019, 216 Seiten, 14 Euro, ab 8 Jahre

"Hilfe, Gregor ist plötzlich ein Käfer"

Von Lawrence David. Als Gregor morgens aufwacht, ist er ein riesengroßer Käfer. Doch Mama und Papa nehmen das gar nicht wahr und schicken ihren Sohn in die Schule, wie immer. Den ganzen Tag lang schlägt sich Gregor als Käfer durch – was manchmal recht praktisch sein kann. Ein Buch für Erstleser mit vielen bunten Illustrationen, inspiriert von Franz Kafka.

Beltz & Gelberg 2019, 62 Seiten, 9,95 Euro, ab 7 Jahre

"Schokostreuselgroß. Ein Baby in Mamas Bauch"

Von Bette Westera. Maxi bekommt ein Geschwisterchen – alles Wissenswerte rund ums Kinderkriegen wird anhand der Schwangerschaft seiner Mama in einer Geschichte verpackt thematisiert. Auch Themen wie künstliche Befruchtung, Vererbung und Patchworkfamilien kommen dabei vor. Ein gut durchdachtes und liebevoll illustriertes Aufklärungsbuch.

Gerstenberg 2019, 96 Seiten, 18 Euro, ab 5 Jahre

"50 kleine Revolutionen, mit denen du die Welt ein bisschen schöner machst"

Von Pierdomenico Baccalario und Federico Taddia. Von jetzt auf gleich die Welt zu retten, ist schwierig. Aber mit den Ideen aus diesem Buch kann man ja mal anfangen Dinge auszuprobieren. Etwa, eine Woche lang kein Fleisch zu essen. Oder einen Tag ohne Strom auszukommen.

dtv junior 2019, 192 Seiten, 12.95 Euro, ab 9 Jahre

"Wie viel wärmer ist 1 Grad? Was beim Klimawandel passiert"

Von Kristina Scharmacher-Schreiber und Stephanie Marian. Angefangen vom Unterschied zwischen Wetter und Klima geht es in diesem Sach-Bilderbuch um die Veränderung des Klimas von der Zeit der Dinosaurier bis heute. Man erfährt, was die Frühstücksmilch mit Treibhausgasen zu tun hat. Oder was es bedeutet, wenn das Eis an den Polen schmilzt. Die kurzen Texte werden mit vielen witzigen Bildern ergänzt, so dass schon jüngere Kinder begreifen, worum es in der Diskussion um den Klimawandel geht.

Beltz & Gelberg 2019, 96 Seiten, 14.95 Euro, ab 7 Jahre

"321 superschlaue Dinge, die du über Tiere wissen musst"

Von Mathilda Masters und Louize Perdieus (Illustrationen). Egal, auf welcher Seite man dieses Sachbuch aufschlägt: Man findet überall Geschichten zum Staunen und Weitererzählen. Etwa den Versuch eines Stuntmans sich von einer Anakonda verschlingen zu lassen. Oder dass der Urin eines Wildkamels wie Sirup aussieht.

Carl Hanser Verlag 2019, 320 Seiten 22 Euro, ab 9 Jahre

"Schlägerherz"

Von Jutta Nymphius. Kay hat es gerade nicht leicht. Sein Vater ist arbeitslos geworden und hat angefangen zu trinken. Die Gewalt, die der Viertklässler zuhause erfährt, gibt er an Schwächere weiter. Er droht von der Schule zu fliegen, da erhält er eine letzte Chance: Kay soll sich um Greta kümmern. Das neue Mädchen in der Klasse, die ein bisschen anders ist als die anderen.

Tulipan 2019, 117 Seiten, 13 Euro, ab 10 Jahre

"Das große Buch der Vergleiche. Groß wie ein Wolkenkratzer, klein wie eine Maus"

Von Clive Gifford und Paul Boston (Illustrationen). Rekorde aus Natur, Technik, Sport und Menschheit bildhaft in Relation gesetzt. Zwei Fußballmannschaften, die auf eine Blauwalzunge passen oder, dass der Mount Everest locker in das Challengertief passen würde, ohne aus der Meer herauszuragen. Ein Buch zum Blättern, das den Erwerb von unnützem Wissen fördert.

Moses 2019, 89 Seiten, 16,95 Euro, ab 4 Jahre

"Sasja und das Reich jenseits des Meeres"

Von Frida Nilsson. Sasja sucht seine Mutter – er ist sich sicher, der Tod muss sie entführt haben. Mit einem kleinen Ruderboot macht er sich auf die Reise ins Reich jenseits des Meeres. Eine ebenso fantastische wie abenteuerliche Geschichte über Leben, Tod und Freundschaft.

Gerstenberg 2019, 496 Seiten, 20 Euro, ab 11 Jahre

"Filomena Grau"

Von Sarah Michaela Orlovsky und Michael Roher. Es ist ein schwarzer Tag für Filomena: Als Familie Grau auf einen Bauernhof auf dem Land zieht, färbt sich Filomenas Welt dunkler als ihr Name. Sie vermisst ihre Stadt, ihre Schule und jeden einzelnen ihrer Freunde. Bis… - „Filomena Grau“ ist ein besonderes Buch, ein Tagebuch, in dem sehr ehrlich geschrieben und geschimpft wird. Dazu ist es sehr witzig geschrieben, so dass man als Leser sehr gut mitfühlen kann.

Picus 2019, 144 Seiten, 14 Euro, ab 8 Jahre

"Der wundersame Weltraumzoo"

Von Meike Haas. Wo gibt es denn so etwas? Ein Meerschwein wird mitten aus dem Garten von einem Ufo entführt. Zum Glück können Nelly und Julius schnell noch in die Rakete springen und ihr Haustier so verfolgen. Und landen beim wundersamen Weltraumzoo von Professor Adamar Tull.

dtv junior 2019, 208 Seiten, 10.95 Euro, ab 8 Jahre

"Charlie kriegt die Flatter"

Von Sam Copeland. Mal Spinne, mal Taube, mal Nashorn – Charlie verwandelt sich auf einmal in alle möglichen Tiere. Und hat keine Ahnung wieso? Möglicherweise liegt es daran, dass er es im Moment nicht leicht hat im Leben: Sein Bruder ist im Krankenhaus und seine Eltern sorgen sich sehr um ihn. Außerdem hat ihn der Klassenfiesling auf dem Kieker und wenn der herauskriegt, dass Charlie sich verwandeln kann… oh je!

cbj 2019, 228 Seiten, 13 Euro, ab 8 Jahre