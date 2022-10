radioMikro Kerstin Öchsner

Am Ende waren es auch Gespräche mit Kindern, die mir nach dem Master in Medienpädagogik und Kommunikationswissenschaft bei der Jobwahl geholfen haben. Denn mit der Hospitanz bei radioMikro kamen die ersten Interviews mit Kindern – und es war klar: Das ist es, das will ich machen!

Am meisten freue ich mich aber, wenn Kinder sich trauen live bei mir in der Sendung anzurufen. Was konnte ich da nicht schon alles lernen: Wie man am besten auf bairisch flucht, warum Erwachsene immer nur bis drei zählen und warum Heimweh auch eine gute Seite hat. Neugierig? Antworten gibt’s bei radioMikro! Nicht von mir, sondern von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.