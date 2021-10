Kein Witz! Das Weib und sein Humor

"Ich will tatsächlich ungern immer alles darauf reduzieren, dass ich eine Frau bin und deswegen irgendwie angefeindet werde. Ich beobachte allerdings tatsächlich, dass so ziemlich alles, was ich an Hasskommentaren bekomme, in irgendeiner Form sexualisiert ist. Und da ist es dann auch relativ egal, worüber ich vorher gesprochen habe.



Also, wenn ich vorher über die Flüchtlingsthematik gesprochen habe, dann wünschen mir die Leute, dass ich von Flüchtlingen vergewaltigt werde. Wenn ich über egal welches Thema spreche, dann sage die Leute irgendwie: du hast hässliche Brüste ... oder weiß ich nicht was."