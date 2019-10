Warten auf die Praxisreife Kein Kükentöten mehr: Wann kommen die Alternativen?

Im November 2018 trat Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner vor die Presse und verkündete, dass es ab sofort eine marktreife Lösung für die Geschlechtserkennung im Ei gebe. Ein Ende des millionenfachen Tötens männlicher Eintagsküken schien in Greifweite. Doch tatsächlich passiert ist auf den Höfen, in den Brütereien und bei den Forschern seither nur wenig.

Die Brüder der Legehennen sind Ausschuss. Weder legen sie Eier noch setzen sie Fleisch an. Über 40 Millionen männliche Eintagsküken werden deshalb pro Jahr in Deutschland getötet.

"… noch übergangsweise zulässig"

Geduldet wird das nach einem Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig aber nur noch so lange, bis es eine praxistaugliche Lösung gibt, mit der das Geschlecht der Küken schon im Ei bestimmt werden kann. Das Töten von männlichen Küken sei "tierschutzrechtlich nur noch übergangsweise zulässig", hatte das Gericht im Juni erklärt, und dabei auf die Verfahren zur Früherkennung verwiesen. Bruteier mit männlichen Küken müssten dann gar nicht erst ausgebrütet werden. Die Selektion findet vorher statt.

Wie weit sind die Verfahren in der Praxis?

Am 8. November 2018 ging Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner vor die Presse und sagte:

Die Ministerin sprach von einem großen Tag für das Tierwohl in Deutschland und erklärte, Deutschland sei mit der Marktreife des endokrinologischen Verfahrens Vorreiter.

Große Worte ...

Doch was im November 2018 nach der Lösung aller Probleme klang, wird bisher aber erst in einer einzigen Brüterei in den Niederlanden gemacht, Seleggt. Bei Seleggt schlüpfen pro Jahr insgesamt rund eine Million "Respeggt Küken", wie die Firma sie nennt. Im nächsten Jahr will man die Zahl der Küken verdoppeln, bei denen das Töten der männlichen Brüder verhindert wurde.

Wäre das eine Lösung für alle über 40 Millionen getöteten Küken in Deutschland? Der Geschäftsführer von Seleggt, Ludger Breloh, winkt ab.

Archivbild "Die Kapazitäten haben wir gar nicht. Wenn man das will, dann brauchen wir weiterhin Bruderhahn-Mast. Wir sollten versuchen, Zweinutzungshühner immer mehr in die Lieferketten zu bringen. Aber wir brauchen auch andere technologische Verfahren der Geschlechtsbestimmung, um überhaupt im Stande zu sein, 40 Millionen Küken von dem sonst üblichen Kükentöten zu befreien." Ludger Breloh, Seleggt

Damit macht der größte Hoffnungsträger des Landwirtschaftsministeriums deutlich: Das endokrinologische Verfahren alleine wird das Problem nicht lösen.

Beispiel: mit dem MRT ins Ei-Innere schauen

Die Munich School of Bio-Engineering liegt auf dem Campus in Garching bei München. Hier arbeitet auch Axel Haase. Der Professor hatte mit Hühnern und Eiern eigentlich nichts am Hut, er ist aber Fachmann in der Magnet-Resonanz-Tomografie.

Archivbild "Wir haben schon Daten bekommen, die sehr zuverlässig waren." Prof. Axel Haase, Munich School of Bio-Engineering

Das Geschlecht und den Befruchtungsstatus im Ei zu bestimmen, ohne die Schale zu öffnen - das klingt nach einem idealen Verfahren. Doch seitdem ist nicht viel passiert.

"Die Resonanz war sehr gut, was uns auch dazu geführt hat, dass wir weitermachen auf dem Gebiet. Aber Wissenschaft dauert lange. Dafür braucht man Zeit und Geld und Kooperationen und letztendlich auch die Messgeräte, die man für diese Untersuchungen braucht." Prof. Axel Haase, Munich School of Bio-Engineering

Im Moment gibt es für die Geschlechtsbestimmung via MRT keinen Prototypen für die neue Technik. Und: die Fehlerquote liegt im zweistelligen Bereich. Der Garchinger Wissenschaftler rechnet damit, dass man erst in ein zwei Jahren sagen kann, ob das Ganze für Millionen Bruteier vor Ort in den Brütereien klappen kann. Außerdem wäre erst noch der Praxis-Transfer an der Reihe, also die endgültige Umsetzung der Methode vor Ort.

Beispiel: das spektroskopische Verfahren

Prof. Gerald Steiner (Archivbild)

An der Uni Dresden in Sachsen wurden spektroskopische Verfahren entwickelt. Doch auch sie sind noch nicht in der Praxis angekommen und mit Fehlern behaftet. Für den Chemiker Prof. Gerald Steiner, der in der Humanmedizin arbeitet, ist die Forschungsarbeit zum Kükentöten momentan eher Liebhaberei, denn Geld und Stellen dafür gibt es derzeit nicht. Zum spektroskopischen Verfahren wurden mehrere Patente angemeldet, es laufen Verhandlungen mit der Industrie. Innerhalb eines Jahres könnte ein Gerät gebaut werden. Aber wann die Methode in einer Brüterei tatsächlich zum Einsatz kommt, ist noch völlig offen.

Bruderhahn-Projekte und Zweinutzungshühner

Auch Bruderhahn-Projekte und Zweinutzungshühner können im Moment nur einige wenige männliche Küken vor dem Tod bewahren, denn es sind Nischen.

Archivbild "Wenn die Politik so weiterfordert, wird es dazu kommen, dass die Brütereien ins Ausland abwandern, und zwar von jetzt auf gleich nach meiner Einschätzung. Denn es gibt im Ausland, in Polen, in Holland, große Brütereien. Das kann man sofort machen. Da sind unsere Brütereien sofort dicht." Bernd Adleff, Landesverband der Bayerischen Geflügelwirtschaft

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob es wirklich so weit kommt oder ob doch noch ein Mix verschiedener Wege als Lösung reicht. Der Druck sowohl von Seiten des Tierschutzes als auch von Seiten der Brütereien ist groß. Dazwischen stehen im Moment die Wissenschaftler mit ihren verschiedenen noch nicht hundert Prozent ausgereiften Verfahren und der ratlose Verbraucher, der keine getöteten männlichen Küken will.