Kaufrausch im Internet Sollten Retouren Geld kosten?

Jede sechste Online-Bestellung wird von den Kunden zurückgeschickt - in der Regel portofrei. Das kostet die Unternehmen Geld und belastet das Klima. Was würde sich ändern, wenn Retouren Geld kosten würden? Diskutieren Sie im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.

Retour zum Absender: Jedes sechste Paket geht wieder zurück. Besonders hoch ist die Retourenquote bei Kleidung. Um die massenhaften Rücksendungen einzudämmen, hat die Forschungsgruppe Retourenmanagement an der Universität Bamberg eine gesetzlich verankerte Rücksendegebühr vorgeschlagen. Sie soll pro Sendung 2,95 Euro betragen.

Das Tagesgespräch fragt: Was halten Sie von dieser Idee? Taugt sie, damit Kunden vorab bewusster entscheiden, was sie bestellen? Oder sogar eher ins Ladengeschäft gehen, statt online zu bestellen? Was meinen Sie?

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Christine Krueger ist Dr. Björn Asdecker. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Produktion und Logistik an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Teil der Forschungsgruppe Retourenmanagement.

