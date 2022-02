Manchmal muss es ein Original sein Kaufen Sie Kunst?

Es muss ja kein Picasso sein. Bilder von unbekannteren Künstlerinnen und Künstler sind mitunter ja doch bezahlbar. In Madrid beginnt die internationale Kunstmesse ARCO. Das Tagesgespräch nimmt das zum Anlass für die Frage: Kaufen Sie Kunst?

Welche Kunstwerke haben Sie?

Landschaften, Porträts, abstrakte Formen - was zeigen die Bilder bei Ihnen dabeim? Haben Sie sich eine Plastik oder eine Skultur auf den Tisch gestellt? Muss Kunst analog und greifbar sein? Mittlerweile werden für viel Geld digitale Kunstwerke verkauft, die Kunstwelt diskutiert über NFTs .

Ästhetik, Geschmack, Preis: Was spielt beim Kauf von Kunst eine Rolle?

Was macht für Sie den Reiz eines Originals aus? Worauf kommt es Ihnen bei der Kunst an? Welche Rolle spielen Ästhetik und Geschmack? Was halten Sie von Kunstkäufen als Form der Wertanlage? Welche Preislimits setzen Sie sich? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!