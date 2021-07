Karstadt, Condor, Fluthilfe Soll der Staat für alles zahlen?

Wie sehen Ihrer Meinung nach die Bedingungen für staatliche Hilfen aus? Was sollte bezahlt werden? Was auf keinen Fall? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch!

Ein Aspekt außerdem: die Hilfen für Unternehmen in der Krise. Deutschland darf den Ferienflieger Condor mit einer staatlichen Beihilfe von 525,3 Millionen Euro unterstützen. Das hat gestern die EU-Kommission mitgeteilt. Dabei geht es um eine Entschädigung für in der Corona-Pandemie erlittenen Schaden und darum, eine Restrukturierung der Airline zu unterstützen. Der Warenhauskonzern "Galeria Karstadt Kaufhof" hat nach eigenen Angaben durch die Schließungen in der Pandemie mindestens 1,8 Milliarden Euro an Umsatz verloren. Deshalb verhandelt das Unternehmen zurzeit mit dem Staat über einen weiteren Kredit.