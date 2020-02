Karlsruhe stärkt das Recht auf selbstbestimmtes Sterben Finden Sie das richtig?

Am Vormittag hat das Bundesverfassungsgericht unter Berufung auf das Grundgesetz entschieden, dass ein Verbot der geschäftsmäßigen Sterbehilfe verfassungswidrig ist. Die Entscheidung eines Einzelnen zum freiwilligen Suizid muss von Staat und Gesellschaft "als Akt autonomer Selbstbestimmung" respektiert werden, hieß es in der Urteilsverkündung. Der Gesetzgeber habe zwar das Recht die Sterbehilfe zu regulieren, doch es müsse auch Raum zur Umsetzung einer Selbsttötung bleiben.

Im Vorfeld des Urteils hatten sich Bundesärztekammer, Patientenvertreter und Palliativmediziner gegen eine Lockerung ausgesprochen. Doch gleichzeitig gab es auch Stimmen von Ärzten und Sterbehilfevereine, die durch eine Liberalisierung die Patientenrechte gestärkt sehen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Wie stehen Sie zur Sterbehilfe? Was halten Sie vom Gerichtsurteil? Und worauf sollte bei einer gesetzlichen Umsetzung geachtet werden?

Zu Gast bei Christine Krueger ist Dr. Thomas Sitte. Er ist Palliativmediziner und Vorsitzender der Deutschen Palliativ-Stiftung.

Wie ist Ihre Meinung?

