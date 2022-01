Achtsamkeit statt Populismus Die Sternsinger als Boten des Lebens

In diesen Tagen sind wieder die Sternsinger unterwegs, die sich zwar wieder an die Corona-Situation anpassen müssen, aber ihre Aktion durchführen können. Und das ist gut so, denn sie sind Boten für das Leben! Sie tragen die starke Botschaft von Weihnachten weiter: In diese Welt ist ein Gottes- und Menschenkind geboren, das – so wie alle Kinder – besondere Aufmerksamkeit und Sorge braucht. An Weihnachten wirbt Gott für das Leben und macht Mut zum Leben! Wie viele Gaben und wie viel Segen auch immer dem Kind Jesus zuteilwerden, so ist auch klar, dass es nicht vor Angst und Leid geschützt werden kann. Diese Erfahrung können Eltern vermutlich gut nachempfinden. Sie wollen alles tun, um ihr Kind vor Leid zu bewahren und wissen zugleich, dass sie das nicht garantieren können.

Geschenktes Leben muss geschützt werden



Das geschenkte Leben ist in jedem Atemzug unendlich kostbar. Das ist uns meist gar nicht bewusst, aber wo das Leben bedroht ist, werden wir darauf aufmerksam gemacht. Leider gibt es auch in diesem Jahr viele Menschen, deren Leben bedroht ist: Schauen wir auf die Corona-Pandemie, die nach wie vor Menschenleben gefährdet und zu ernsthaften Debatten in der Abwägung von Gesundheitsfürsorge, Lebensschutz, Freiheitsrechten und Verantwortung führt. Es ist gut, dass wir darüber reden, denn es sind keine leichten Entscheidungen, die ja durchaus Leben gefährden können.

Zum Autor: Kardinal Reinhard Marx ist Erzbischof der Erzdiözese München und Freising



Auch prekäre Lebenssituationen gefährden das Leben von Menschen: durch Armut, Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, fehlenden Zugang zu medizinischer Versorgung, Bildungsungerechtigkeit, mangelnde Teilhabemöglichkeiten oder Ausgrenzung vielfältiger Art. Das gilt bei uns und erst recht weltweit, wenn wir insbesondere in Länder sehen, die durch Kriege, Klimakatastrophen, Terror und politische Unruhen gefährdet sind.

Leben ist gefährdet - nicht nur durch Corona



Auch durch Krankheiten und durch Behinderungen ist das Leben in besonderer Weise gefährdet und wird zu Recht vor Eingriffen durch Dritte geschützt, auch durch Gesetze. So wie das in besonderer Weise auch für das Sterben gilt. Und das gilt ebenso am Beginn des Lebens und für das vorgeburtliche Leben. Auch bei den aktuellen Debatten um das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche geht es nicht um leichte Fragen, sondern um die grundsätzliche Frage, ob die Werbung für eine Abtreibung Grenzen verschiebt in unserer Wahrnehmung und Bewertung des Lebens. Und es ist keine Frage, dass es Situationen geben kann, die für das Leben einer werdenden Mutter sehr schwierig sind. Umso wichtiger ist es, als Gesellschaft auch in dieser Situation hellwach zu bleiben und solidarisch zu handeln, um das Leben von Mutter und Kind bewahren zu können.

Respektvolle Debatte statt populistischer Kontroverse