Deutsche Kapitänin in Italien festgenommen Kann Seenotrettung ein Verbrechen sein?

Carola Rackete steht in Italien unter Hausarrest. Vorgeworfen wird ihr unter anderem Beihilfe zur illegalen Migration. Die deutsche Kapitänin hatte das Flüchtlingsschiff "Sea Watch 3" am Samstag unerlaubt in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Das Tagesgespräch fragte: Kann Seenotrettung ein Verbrechen sein?