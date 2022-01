Kampf, Romantik, Utopie Was ist Solidarität für Sie?

Während der Corona-Pandemie wird der Begriff Solidarität besonders häufig bemüht. Was zeichnet solidarisches Handeln für Sie eigentlich ganz grundsätzlich aus? Ist sie nur eine Frage von persönlichen Überzeugungen oder reicht sie auch darüber hinaus? Und wo stößt Solidarität möglicherweise auch an Grenzen? Rufen Sie an im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.