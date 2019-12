Kakaobauern in Afrika Fünf Cent mehr pro Tafel Schokolade wären fair

Sie steckt in vielen Adventskalendern – und am Nikolaustag auch wieder in den Stiefeln vor der Tür: Schokolade. Die Süße hat aber auch einen bitteren Beigeschmack. Die meisten Kakaobauern in Afrika bekommen zu wenig für ihren Kakao und leben unterhalb der Armutsgrenze. Schon fünf Cent mehr pro Tafel Schokolade könnten helfen, sagt Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökologie und Ökumene, das sich für gerechte Wirtschaftsbeziehungen einsetzt.