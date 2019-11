Filmreifer Raubzug in Dresden Was macht Kunstraub so spektakulär?

Nach dem Einbruch in Dresdens Schatzkammer Grünes Gewölbe fahndet die Polizei mit einer Sonderkommission nach den Tätern – bisher erfolglos. Die Diebe erbeuteten drei Juwelengarnituren aus Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert. Warum ist der Diebstahl von Kunstobjekten so faszinierend?

Der mutmaßliche Tathergang liest sich wie ein Drehbuch aus Hollywood: Schwarz gekleidete Männer steigen über eines der mit Gitter versehenen Fenster im Erdgeschoss in das Museumsdomizil in der Dresdner Altstadt ein. Mit einer Axt zertrümmern sie eine Vitrine und lösen so den Alarm aus. Mit Schätzen von unmessbarem Wert entkommen die Diebe, bevor die Polizei eintrifft. Die Ermittlungen der Beamten laufen noch auf Hochtouren, doch schon jetzt ist klar: Es handelt sich um einen der spektakulärsten Kunstdiebstähle der Nachkriegsgeschichte.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha fragt: Warum riskieren Diebe für Kunstschätze ihre Freiheit? Haben sie überhaupt eine Chance, die Juwelen zu verkaufen? Und warum sind Kunstdiebstähle so Aufsehen erregend?

Zu Gast bei Stefan Parrisius ist Polizeipsychologe Prof. Adolf Gallwitz.

Wie ist Ihre Meinung?

Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha! Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5 sind wir immer werktags ab 11 Uhr für Sie erreichbar. Oder abonnieren Sie unseren WhatsApp-Newsletter und schreiben Sie uns Ihre Meinung.