Mehr Sex oder mehr Stress? Junge Paare in Zeiten von Corona

Während Corona und der damit einhergehenden Isolation hat man endlich die Zeit für seinen Partner. Zeit, die man im Alltag schwer aufbringen kann. Man widmet sich einander, lernt den Partner nochmal anders kennen und weiß die Beziehung mehr zu schätzen. Das ist zumindest die Traumvorstellung. Die Realität sieht leider oft anders aus.

Neue Hürden in der Beziehung

Die Isolation bringt nicht unbedingt mehr Nähe sondern neue Hürden, die es vorher in der Beziehung gar nicht gab. Johnny ist seit fast fünf Jahren mit seiner Freundin Kathi zusammen, bisher lief die Beziehung ganz gut. Doch seit der Isolation läuft Einiges anders:

"Vor allem haben wir mehr aufeinander gehockt, aber trotzdem weniger zusammen gemacht. Weil meine Freundin die ganze Zeit im Home Office ist und ich studiere, konnte ich nichts machen, also ich hatte keine wirkliche Aufgabe. Das heißt, sie war in der Situation 'plötzlich Home Office', alles Zuhause machen, sehr sehr viel Arbeit und ich war in der Situation: Ich habe mich sehr unnütz gefühlt, ich kam irgendwie nicht weiter." Johnny

Lena Schiestel, Psyschologin

Beide sind unzufrieden in dieser Situation. Sie verbringen zwar gemeinsam mehr Zeit in der Wohnung, aber nicht zusammen. Deswegen hat jeder für sich angefangen, auch über andere Sachen nachzudenken, vor allem über die Beziehung. Plötzlich setzt man sich damit auseinander, was vorher schon nicht gut gelaufen ist. Die Psychologin und PULS-Podcastmacherin von "Die Lösung", Lena Schiestel, denkt, dass vor allem der momentane Kontextwechsel Schuld an diesen neuen Gedanken ist:

"Was wir uns einfach selten bewusst machen ist, dass Paarbeziehungen in einen bestimmten Kontext eingebettet sind und auch in diesem Kontext eingespielt sind und dass man sich auch als Paar immer ein Stück neu finden muss, wenn sich der Kontext ändert, zum Beispiel beim ersten längeren Urlaub oder beim ersten Umzug. Und wenn eben dieses Sich-neu-finden hakt, dann kann das auch Anlass sein, die Beziehung insgesamt zu hinterfragen. Dadurch, dass wir fast alle einen zwangsläufigen Kontextwechsel erleben, werden wir eben auch unfreiwillig auf diese Frage gestupst." Lena Schiestel, Psychologin

Johnny und Kathi stellen plötzlich fest: Wir hatten eigentlich vor der Isolation schon Probleme, obwohl wir uns super verstanden haben. Vor allem Kathi ist überfordert. Sie ist neu in ihrem Job und weiß nicht, wo ihr der Kopf steht. Sie überdenkt alles und kommt letztendlich zu einem Entschluss: Nachdem sie darüber geredet haben, dass die Situation sie beide stört, haben sie vereinbart, dass Kathi für eine Woche auszieht. Ein harter Schritt, den beide aber erstmal für richtig halten.

Die Coronakrise kann auch zusammenbringen

Doch nicht bei allen jungen Paaren führt die Isolation zu einer Trennung auf Zeit, sondern zum genauen Gegenteil. Marleen und Tom wohnen eigentlich nicht zusammen, doch jetzt sind sie während Corona zu Jasmins Eltern gezogen, weil sie dort mehr Platz haben. Für sie ist die viele Zeit zu zweit deshalb weniger ein Problem. Psychologin Lena Schiestel denkt, dass die Isolation vor allem für frisch verliebte Paare ein Vorteil sein kann:

"Gerade wenn ich noch nicht so lange mit meinem Partner zusammen bin, passt das ja vielleicht ganz gut, weil man ja eh die ganze Zeit zusammensein möchte und jetzt muss man sich noch nicht einmal vor seinen Freunden dafür rechtfertigen." Lena Schiestel, Psychologin

Für Marleen und Tom war vor allem die Umstellung auf das Home Office eine Herausforderung. Sie nutzen zwar getrennte Büros, aber finden es auch schön, sich zwischendurch mal kurz besuchen zu können: gemeinsam Kaffee trinken, einfach mal kurz Check-In machen, vielleicht über irgendwas reden worüber man sich gerade geärgert hat. So gut es geht, versuchen die beiden, sich gegenseitig Freiraum zu lassen, damit sie die Zeit, die sie dann zusammen haben, umso mehr genießen.

Kreative Ideen in der Isolation

Nach diesem Prinzip gehen auch Charlotte und Jonathan vor. Die beiden wohnen in einer Einzimmerwohnung zusammen, sind es also gewöhnt, viel Zeit miteinander zu verbringen. Sie hat die Isolation kreativer werden lassen:

"Was sich auch noch verändert hat, ist, dass wir mit Date Nights kreativer werden mussten. Ich meine, die Restaurants sind ja alle zu. Zum Beispiel haben wir uns dann einmal ein Picknick in der Wohnung gemacht, da haben wir uns Pizza bestellt, eine Picknickdecke auf dem Boden ausgebreitet und ein Picknick gemacht. Das war eigentlich ganz schön. Es geht bei Date Nights einfach darum, dass man ein bisschen was Anderes macht als gewöhnlich. Deshalb haben wir uns dann auch zum Abendessen, statt ganz normal an unserem Esstisch zu essen, den Tisch woanders in der Wohnung hingestellt und das hat sich dann auch ganz anders und besonders angefühlt." Charlotte

Egal, wie man als junges Paar die Isolation angeht; egal, ob Probleme zum Vorschein kommen, oder man sich sogar näherkommt: Wichtig ist, dass wir uns bewusst machen, dass es sich um eine Ausnahmesituation handelt, erklärt Psychologin und Podcast-Host Lena Schiestel: Man wird als junges Paar auf jeden Fall mit Themen konfrontiert, die im normalen Alltag nicht oder viel später in der Beziehung aufgekommen wären. Das kann dann in beide Richtungen gehen. Ja ich bin selbst richtig gespannt, was Paare, die diese jetzt zusammen durchleben sich in ein paar Jahren dazu erzählen werden. "Du, weißt du noch, damals bei Corona?".

