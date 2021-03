Bundestrainer hört nach der EM auf Jogi Löw tritt zurück: Ist es der richtige Zeitpunkt?

An der Seite von Jürgen Klinsmann hat Jogi Löw die Fußball-WM 2006 in Deutschland geprägt, 2014 den Weltmeistertitel erreicht. Zuletzt gab es Kritik. Im Sommer hört Löw als Bundestrainer auf. Was halten Sie davon? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: 0800/94 95 95 5.