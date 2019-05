Bayern 2 präsentiert Joe Jackson

Sonntag, 23. Juni 2019, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: Nürnberg, Serenadenhof

Acht fetzige Songs umfasst "Fool", das Jubiläumsalbum von Joe Jackson - Lieder, die es in sich haben: Sie schäumen geradezu über vor ansteckender Leidenschaft und kaum gezügelter Wut. Selten gibt es Songs, die die Haltung des Punks und die musikalische Finesse derart überzeugend vereinen. Mit "Fool" feiert der englische Pianist und Songschreiber sein Jubiläum als Ausnahmekünstler und die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit seinen Begleitmusikern.

Joe und Graham - ein Dream-Team

Seit 40 Jahren spielt Jackson beispielsweise mit dem Bassisten Graham Maby. Mit Gitarrist Teddy Kumpel und Schlagzeuger Dough Yowell bestritt Jackson unter anderem die drei Jahre dauernde "Fast Forward Tour". Während dieser Welttournee präsentierten Jackson und seine Gefährten das Material von "Fast Forward", der letzten Studioproduktion von 2015.

Wie einst vor 40 Jahren...

Cover des aktuellen Albums "Fool"

Jetzt also sind wieder knappe Songs angesagt, elektroakustische Adrenalinspritzen, die ein wenig an "Sunday Papers" und "Is She Really Going Out With Him?" von "Look Sharp" erinnern, an die kompromisslosen Kracher von Jacksons allererstem Studio-Album von 1979.

Punk mit Musik-Studium

Jackson, der Musik an der Royal Academy of Music in London studiert und in unzähligen Popbands gespielt hat, schrieb - inspiriert von der Punkbewegung - klug arrangierte Songs, die die ungestüme Power mit dramatischen Inhalten verbanden. Mit dem musiktheoretischen Wissen und der ökonomischen Eleganz, die in Jacksons musikalischen Mini-Epen stecken, konnte (und kann) kaum jemand mithalten.

Grenzgänger und Stilist

Aber Jackson will sich eben nicht auf meisterhaftes Songwriting beschränken, er nahm ein Neo-Swing-Alben auf, lange bevor Mainstream-Stars wie Robbie Williams das ansprechende Potential dieses Stils nutzten und Swingmusik wieder der breiten Masse andienten.

Zeit seines Lebens hat der 64-Jährige versucht, das enge Korsett der Standard-Rockband abzustreifen: Immer nur drei Akkorde zu schrammeln, wie viele seiner Kollegen, das kann nicht nur einen gut ausgebildeten Musiker langweilen.

Vor allem live weiß er zu überzeugen

Vor allem live weiß der Sänger und Songschreiber zu überzeugen: Die starken Melodien seiner Songs beginnen heftig zu funkeln, wenn er seine Lieder, in verblüffende neue Arrangements verpackt, vorträgt.

Bayern 2 präsentiert: Am Mittwoch, den 1. April gastiert Joe Jackson in der Münchner Muffathalle und am 23. Juni im Serenadenhof in Nürnberg.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Joe Jackson "Fabulously Absolute" Official Music Video - New album "Fool" out now