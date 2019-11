Kropf, heiße und kalte Knoten Jodmangel und seine Folgen

"Der Körper versucht, den Jodmangel zunächst einmal so zu steuern, dass die Schilddrüse größer wird. Die Schilddrüse kann sehr groß und sichtbar werden. Diese Schilddrüsenvergrößerung nennt man eine Struma (landläufig auch als Kropf bezeichnet). Die Kropfbildung wiederum kann in eine Knotenbildung ausarten. Diese Knotenbildung ist in aller Regel nicht bösartig."