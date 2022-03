Jobs attraktiver machen Hilft eine Vier-Tage-Woche?

Weniger arbeiten, mehr Freizeit? Für viele Arbeitnehmer klingt das attraktiv. Besonders durch die Corona-Krise haben viele Menschen mehr über ihre Work-Life-Balance nachgedacht. Eine Vier-Tage-Woche wäre eine Möglichkeit, um dem Wunsch nach einer Reduzierung der Arbeitszeit nachzukommen. Die wenigsten Arbeitgeber in Deutschland bieten dieses Modell derzeit an. Doch ein Umdenken scheint nötig zu sein, da viele Betriebe über einen Mangel an Fachkräften klagen. Hier ist Kreativität gefragt, um Arbeitnehmer für sich zu gewinnen.