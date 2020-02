Bayern 2 präsentiert Joan As Police Woman

Privat heißt sie Joan Wasser. Auf der Bühne ist sie Joan As Police Woman. Den Namen trug ihr die Ähnlichkeit mit einer Serienheldin ein. Sie ist studierte Geigerin, fühlt sich aber in New Yorks unangepasster Musikszene wohler. Im Mai kommt sie für ein Live-Konzert nach München.

Dienstag, 26. Mai 2020 Veranstaltungsort: München, Technikum

Fernseh-Heldin als Vergleichsgröße

Weil Joan angeblich der US-Schauspielerin Angie Dickinson ähnlich sieht – fanden zumindest einige Freunde -, gab sie ihrem Pop-Musik-Projekt in Anspielung auf Dickinsons bekannteste Rolle, nämlich als Heldin der 70er Jahre-TV-Serie "Police Woman" - lief in Deutschland Ende der 80er Jahre bei einem Privatsender als "Make-Up und Pistolen" - den geheimnisvollen Titel Joan As Police Woman. Über die Jahre ist dieser Name zum Garant geworden für einprägsamen, persönlichen Autorensoul.

Jeff Buckley schrieb einen Song für sie

Tatsächlich hat die gute Joan erst mal Geige studiert am Konservatorium in Boston und im Boston Universitäts-Orchester vom Blatt gespielt, bis sie erkannte, dass ihr Indie-Rock und Songwriting mehr Spaß machen. Es zog sie nach New York, wo sie sich diversen Rockbands anschloss oder sie gründete. Außerdem schloss sie Freundschaft mit Jeff Buckley, dem Stimmwunder der damaligen Downtown-Szene. Er wurde nach der Veröffentlichung des grandiosen Debutalbums "Grace" als Nachfolger von Grunge-Heroe Kurt Cobain gehandelt. Wie sehr Buckley seine Freundin verehrte, kann man in der posthum veröffentlichten Ballade "Everybody Here Wants You" hören – einer der großartigsten Love Songs der 90er Jahre.

Von Session zu Session …

Nach Buckleys Tod begann Joan, die sich bisher auf die Geige konzentriert hatte, Gitarre und Keyboards zu spielen, zudem begann sie, Songs zu schreiben. Mit den Musikern von Buckleys Begleitband nahm sie ein Album auf, das jedoch nicht veröffentlicht wurde. Es folgten Engagements für New Yorker Ausnahmesänger wie Antony Hegarty und Rufus Wainwright, die ihr Können als Instrumentalistin bei Konzerten nutzten. Beide revanchierten sich mit Gesangseinlagen bei späteren Albumproduktionen von JAPW.

Gefragte Tourmusikerin

Außerdem arbeitete sie als Studio- oder Tournee-Musikerin für Elton John, Lou Reed, Sheryl Crow und die Scissor Sisters, ihre eigenen Songs wurden aber immer wichtiger für sie. Deshalb entschloss sie sich zum Joan-As-Police-Woman-Projekt. 2006 nahm sie ihr Debutalbum auf. Es folgten vier weitere, exzellente Longplayer als JAPW sowie eine Kooperation mit dem Multi-Instrumentalistin Benjamin Lazar Davis in Album-Form.

Raffinierter Groove, verführerische Harmonien

Joans Songs knüpfen an die sozialkritischen Pop-Epen von Nina Simone, Joni Mitchell, Al Green und Isaac Hayes an. Mit teils engelhafter Stimme besingt sie persönliche Erfahrungen, lotet sie Emotionen und Gefühle aus, bestärkt sie sich weiter zu machen, auch wenn es mal nicht klappt, wie in dem Song "Damned Devotion". Ihre Stilmittel dabei: raffinierte Rhythmen und feine, verführerische Harmonien, sophisticated soul eben: R’ n‘ B für Kenner!

The Classic und Damned Devotion

Ihre beiden letzten Studio-Alben "The Classic" von 2014 und "Damned Devotion" von 2018 zeichnen sich durch feine Songs und raffiniert inszenierte Sounds aus. Erarbeitet hat sie die Musik übrigens hier im Team mit dem Schlagzeuger Parker Kindred. Eine ihrer Stärken sind jedoch die Live-Qualitäten der studierten Sängerin und Songschreiberin, die sich viel abgeschaut hat von den Großen im Show-Business.

Großes Live-Entertainment

Joan As Police Woman versteht es auf der Bühne über die Musik gleichsam mit jedem einzelnen in Kontakt zu treten. Wer sie einmal live erlebt hat, will sie deshalb wiedersehen. Dürfte ein toller Konzertabend werden am 26. Mai 2020 mit Joan Wasser im Münchner Technikum.