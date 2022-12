Jeder zehnte Arbeitnehmer krank Wie managen Sie den Ausnahmezustand?

Der Krankenstand in Deutschland ist derzeit alarmierend hoch. Auch Kliniken – und dort sind die Folgen besonders gravierend - klagen über Personalausfälle. Wie sieht das an Ihrem Arbeitsplatz aus? Wie lässt sich dort diese schwierige Situation meistern? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.