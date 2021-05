Jeder Mensch ist ein Künstler Verstehen Sie Beuys?

"Jeder Mensch ein Künstler" ist vielleicht einer der berühmtesten Slogans überhaupt. Mit diesem Ausspruch machte Joseph Beuys zugleich seine Kunstauffassung deutlich: eine Aufforderung an alle, schöpferisch tätig zu werden und das kreative Potential zu nutzen. Das Leben und die Gesellschaft sollen so mit Kunst durchdrungen werden. "So kann ich begründen, dass nur aus der Kreativität und der Kunst ein revolutionärer Vorgang hervorgehen kann", sagte Beuys selbst dazu.