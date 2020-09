Krankenhäuser, Kitas, Nahverkehr Ist Streiken in Corona-Zeiten angemessen?

Erzieher, Pflegekräfte, Busfahrer - sie halten die Gesellschaft am Laufen. Nur heute nicht. Mitten in der Corona-Krise hat die Gewerkschaft ver.di in fast allen größeren bayerischen Städten zum Streik aufgerufen. Haben Sie dafür Verständnis?