Sicherheit geht vor Ist Friedenspolitik auf einmal zweitrangig?

"Wir sind in einer anderen Welt aufgewacht", sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Morgen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. In der Folge wurde der Bundeswehrhaushalt für dieses Jahr um 100 Milliarden aufgestockt und künftig sollen die Rüstungsausgaben rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmachen.