Bayern 2 präsentiert Irschenberg-Festival

Mittwoch, 13. Mai 2020 Stermann & Grissemann Donnerstag, 14. Mai 2020 Monobo Son, Roger Reckless und Flo Mega Freitag, 15. Mai 2020 Hubert von Goisern Samstag, 16. Mai 2020 Manuel Randi & Guests Sonntag, 17. Mai 2020 Maxi Schafroth Veranstaltungsort: Alle Veranstaltungen finden im Zirkuszelt in Irschenberg statt.

Kabarett und Lesung mit Überraschungsgarantie

Zum Auftakt bringen die österreichischen Kult-Kabarettisten Stermann & Grissemann eine Variation ihrer Late-Night-Show "Willkommen Österreich" auf die Bühne. "Gags! Gags! Gags!" nennen sie ihr Bühnenprogramm, wie immer eine gewagte Mischung aus feiner Beschimpfung, Sinnsabotage, Selbstdemontage, bizarrer Parodie, Persiflage und Polemik. Wer die angekündigten "fantastischen Gäste" sein werden, bleibt bis zum Veranstaltungstag ein gut gehütetes Geheimnis.

Überraschungsgäste will auch Hubert von Goisern mitbringen. Im Oktober 2016 ist er das letzte Mal live aufgetreten, im Münchner Circus Krone. Die Auszeit danach hat er genutzt, um seinen ersten Roman zu schreiben. "Flüchtig" wird unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner veröffentlicht und handelt von einer Frau, die ihren Mann verlässt und sich auf eine Reise quer durch Europa begibt. In Irschenberg wird er aus seinem Roman lesen, Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm "Brenna tuat’s schon lang" zeigen und ansonsten ein paar Überraschungen in petto haben.

Hip-Hop, Reggae und Soul mit Heimatsoundgarantie

Traditionell gibt es beim Irschenberg-Festival immer einen Heimatsoundabend. Der ist stilistisch diesmal weit gefächert. Hip-Hop ist mit BR-Radiomoderator und Freestyle-König Roger Rekless vertreten, der bei jedem seiner Auftritte den Beweis antritt, dass ein guter Rapper nichts als ein Mikrophon braucht, um Menschen zu bewegen. Für deutschsprachigen Soul sorgt an diesem Abend Flo Mega mit Songs aus seinem aktuellen Album "Bäms!", auf dem er zeigt, das funky Rhythmen und fieser Wortwitz sich durchaus nicht ausschließen müssen. Und dann ist da noch Monobo Son, die Band des LaBrassBanda-Posaunisten Manuel Winbeck, die mit bairischen Texten und einem bläsergetriebenen Genre-Mix zwischen Walzer, Rock und Reggae immer für eine "fetzn Gaudi" gut sind.

Der Gitarrist Manuel Randi ist als Mitglied der Herbert Pixner Projekts europaweit bekannt geworden. Er hat auch eine eigene Band. Unter dem Motto "The Soul of Guitar" spielt das Quintett eine sehr weltläufige Mischung aus Flamenco, Bossa Nova, italienischer Folklore und afrikanischen Einflüssen.

Streifzug durch Bayern mit Pointengarantie

Seit seiner Fastenrede 2019 beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg ist der Allgäuer Maxi Schafroth in ganz Bayern ein Begriff und seine Auftritte im Freistaat sind ständig ausverkauft. Im Rahmen seines aktuellen Programms "Faszination Bayern" begegnen wir Starnberger Zahnarztkindern im Geländewagen genauso wie hippen Szene-Pärchen mit Holz-Look-Brillen, wir nehmen Teil an einer mehrjährigen Betriebsspionage bei einer Großbank und einem Seminar "Atemtherapie für Führungskräfte". Dabei erweist sich Schafroth nicht nur als pointensicherer Erzähler, sondern auch als begabter Sänger, begleitet von Gitarrist Markus Schalk und – falls verfügbar - dem Kinderchor der Jungen Union Miesbach.