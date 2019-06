Interview mit Ali Can "Es gibt keine absolute Meinungsfreiheit"

Joachim Gauck forderte eine "erweiterte Toleranz in Richtung rechts". Der Sozialaktivist Ali Can widerspricht und wünscht sich eine stärkere Abgrenzung der Politik gegenüber Menschenfeindlichkeit. Warum er trotzdem Verständnis für besorgte Bürger hat, erklärt er im Interview.

Ali Can, 25, ist Sozialaktivist und setzt sich für Toleranz und gegen Rassismus ein. 2016 gründete er die "Hotline für besorgte Bürger", nachdem er nach Ostdeutschland gereist war, um mit Pegida-Anhängern ins Gespräch zu kommen. Durch den Hashtag #MeTwo ist er 2018 deutschlandweit bekannt geworden. Darunter veröffentlichen Menschen mit Migrationshintergrund ihre Erfahrungen mit Rassismus im Alltag. Im Oktober erscheint sein zweites Buch.

Tagesticket: Ali Can, erinnerst du dich an das letzte Mal, als jemand seine Meinung gesagt hat und du dir gedacht hast, was für ein Depp, die Meinung geht gar nicht?

Ali Can: Ja, tatsächlich habe ich so etwas Ähnliches schon mal gedacht, aber das ist eine Weile her. Wenn man auf Konferenzen geht oder auf Podien spricht, gibt es im Anschluss an die Veranstaltung immer Menschen, die das Bedürfnis haben, einem unbedingt ihre Meinung zu sagen und meine zu widerlegen. Ich habe das natürlich nicht laut gedacht.

In Interviews hast du gesagt, dass es eigentlich jede Meinung wert ist, gehört zu werden.

Erstmal ist es gut, wenn Menschen ihre Meinung äußern, damit diese Meinungen auch sichtbar werden. Dass man seine Meinung äußern sollte, das gilt auf jeden Fall für Alltagssituationen, bei Familienfeiern, mit Freunden, bei der Arbeit, in den Pausen. Da wäre es echt schräg, wenn man sagen würde, dass jemand seine Meinung nicht äußern sollte.

Das stimmt, aber inwiefern müssen wir extreme Meinungen tolerieren? Ab wann muss man sagen: An diesem Punkt ist das Gespräch für mich beendet?

Da spielen zwei ganz wichtige Aspekte eine Rolle. Das eine ist, dass es keine absolute Meinungsfreiheit gibt. Also man sollte keine justiziablen Sachen sagen, wie zum Beispiel "Ich möchte Menschen töten", oder wenn jemand einem das Existenzrecht abspricht. Das andere ist, dass jeder für sich selbst feststellen muss, wie seine Ressourcen sind. Also, wie gut kann man mit anderen Meinungen umgehen? Hat man die Kraft dazu, möchte man sich den Raum nehmen und kann man geduldig bleiben?

Wir sprechen darüber, weil ein Interview mit Joachim Gauck durch die Medien gegangen ist, in dem er unter anderem sagt: Wir brauchen mehr Toleranz in Richtung rechts. Was ging dir durch den Kopf, als du das gelesen hast?

Wir brauchen mehr Intoleranz gegen Gauck! Das habe ich mir an dieser Stelle tatsächlich gedacht, weil das so eine fahrlässige und total achtlose Äußerung von ihm ist. Also ich weiß nicht, ob er in der Gesellschaft lebt, in der ich lebe. Letztens ist der Kasseler Regierungspräsident erschossen worden, weil er sich für Geflüchtete und eine offene Gesellschaft stark gemacht hat. Und dann kommt er als ehemaliger Bundespräsident, der eigentlich für Zusammenhalt stehen sollte und sagt, wir brauchen mehr Toleranz in Richtung rechts. Da habe ich das Gefühl, ich bin im falschen Film.

Auf der einen Seite, haben wir Joachim Gauck, der der Meinung ist, wir sollten uns auch Diskussionen stellen, die unangenehm sind. Auf der anderen Seite sagst du, du findest das nicht tolerierbar. Wie bringen wir beides zusammen?

Ich danke dir vielmals, dass du das so ausgeführt hast, weil es für mich ein Phänomen sichtbar macht, dass ich in meinem zweiten Buch "Mehr als eine Heimat" beschreibe, das von #MeTwo handelt – nämlich, dass Menschen denken, dass es immer nur ein Entweder-Oder gibt. Aber bei den Ansätzen gibt es so viele Graustufen.

Wenn zum Beispiel ein Politiker gewisse Sachen sagt, dann bewegen wir uns auf einer institutionellen Ebene, in der Öffentlichkeit. Da gibt es bestimmte Spielregeln. Ganz anders funktioniert das, wenn man in einem Stadtteil Bürgerinnen und Bürger einlädt und diskutiert. Das sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Wenn rechtsextreme Politikerinnen und Politiker, wie Björn Höcke zum Beispiel, NS-Vokabular benutzen und Fantasien von unserer Gesellschaft heraufbeschwören, die komplett gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung gehen, dann bin ich gegen diese Toleranz von der Gauck spricht. Wenn aber besorgte Bürgerinnen und Bürgern – mitten in unserer Gesellschaft – prinzipiell das Gefühl haben, dass sie, sobald sie sich kritisch äußern oder skeptisch sind, als Rassisten abgestempelt werden, dann sage ich, da gibt es eine intellektuelle Arroganz im Umgang mit ihnen. Da müssten wir mehr Toleranz walten lassen.

Das heißt, Bürger haben eine andere Freiheit Meinungen zu äußern als Politiker?

Es macht einen kleinen, aber feinen Unterschied, ob ein Politiker oder ein normaler Bürger Artikel 3 in Frage stellt, dass niemand aufgrund seiner Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Wenn die Partei AfD Plakate mit der Aufschrift "Neue Deutsche machen wir selber" verbreitet, dann tut sie das mit anderen Konsequenzen. Die AfD wird aus Steuergeldern bezahlt, verbreitet diese rassistische Haltung ganz groß, macht sie zum System, will für sie gewählt werden. Sie möchte die Gesellschaft dieser Haltung entsprechend verändern und diese Konsequenz macht den Unterschied.

Du hast vor drei Jahren eine Hotline für besorgte Bürger gegründet. Wenn es nicht deine eigene wäre, wegen welcher Sorge würdest du anrufen?

Ich habe Angst, dass durch eine falsche Toleranz Rechte mehr Raum bekommen. Rechte, die durch anti-demokratische Skandale auffallen, sitzen doch schon in den Parlamenten. Wir kennen die Wahlergebnisse aus Sachsen. Natürlich haben besorgte Menschen immer das Recht, ihre Meinung zu äußern, weil das ihre Gefühle sind, ihre Wahrheit, ihre Lebenswirklichkeit. Aber Politiker, die nach reinem Kalkül handeln, machen mir Sorge. Was passiert, wenn Politiker öffentlich sagen, dass Menschen wie ich nicht zum sogenannten "Volkskörper" gehören? Wo wird das hinführen? Wenn dann noch Politiker wie Joachim Gauck mehr Toleranz für Rechte fordern, dann frage ich mich, was bald noch gesagt werden kann.

Das Interview stammt aus dem Tagesticket, unserem Früh-Podcast. Ali Can war außerdem Anfang Juni zu Gast beim Diversity Tag im BR. Einen Ausschnitt aus der Diskussion können Sie hier anhören.