Internationaler Tag gegen Homo- und Transphobie "'Schwul' ist als Schimpfwort nach wie vor weit verbreitet"

"Wir sind hier, wir sind queer" – das ist so etwas wie das Motto von diversity@school, einem Aufklärungsprojekt mit dem Ziel, bei jungen Menschen Vorurteile und Diskriminierung abzubauen, Vielfalt zu fördern und für eine offene Gesellschaft zu werben. Dafür gibt es interaktive Workshops, die helfen sollen, Berührungsängste abzubauen und die vielen Fragen zu beantworten, die Jugendliche beim Thema Diversität haben. Diversity@school ist ein Projekt von Diversity München, einem Verein mit etwa 1700 Mitgliedern, der unter anderem von der Landeshauptstadt München mitfinanziert wird. Philipp Agostini ist einer der Projektleiter bei diversity@school

Diversity@school widmet sich ja ganz vielen Konfliktfeldern. Wir wollen jetzt explizit über das Thema Homophobie bei Kindern und Jugendlichen sprechen. Da hat sich in den letzten Jahren schon ganz schön viel getan in der Gesellschaft in Sachen Diversity. Aber "schwul" ist bei vielen Jugendlichen leider immer noch ein Schimpfwort. Wie erklären Sie sich das?

Philipp Agostini vom Verein Diversity München e.V. Philipp Agostini: Die Akzeptanz hat zugenommen in den letzten Jahren, vor allem in den Großstädten, das ist auch sehr erfreulich. Allerdings sind "schwul" als Schimpfwort, aber auch andere abwertende Bezeichnungen, die jetzt nicht unbedingt direkt schwulen Mitschüler*innen gegenüber geäußert werden, nach wie vor weit verbreitet. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, in welchen Strukturen wir gesellschaftlich leben. Wir sprechen häufig von Heteronormativität, also von der Grundannahme, dass Menschen grundsätzlich auf das gegenteilige Geschlecht stehen. Gleichzeitig hat es natürlich auch damit zu tun, dass Geschlechterrollen in der Gesellschaft vorhanden sind, die klar definieren, wie "Mann" oder "Frau" zu sein hat. Und dazwischen, außerhalb und vielleicht auch eine gewisse Fluidität hat da häufig nicht viel zu suchen. Und dieses Wort “schwul“ als Schimpfwort zu benutzen, das habe ich während meiner Schulzeit häufig nicht mir gegenüber, aber grundsätzlich gehört. Und so sind auch die Erfahrungsberichte: Meistens wird das Wort abwertend benutzt für etwas Feminines, was eben nicht typisch maskulin ist.

Wie äußert sich denn sexuelle Diskriminierung an den Schulen noch, außer im Gebrauch von hässlicher Sprache?

Philipp Agostini: Sprache ist natürlich ein sehr mächtiges Schwert. Aber auch, wenn Schüler*innen ausgeschlossen werden, allein gelassen werden, lächerlich gemacht werden, Spitznamen erfunden werden. Das geht bis hin zu Gewalt. Oder, dass die Identität auch gar nicht ernst genommen wird.

Ist es denn ein Thema, bei dem auch Lehrer dafür gewonnen werden sollen, dazwischen zu gehen? Wird da genug getan an den Schulen?

Philipp Agostini: Wir hören immer wieder, dass Lehrkräfte überfordert sind, wie sie mit diesen Themen an Schulhöfen, aber auch in ihren Klassen umgehen sollen. Wenn zum Beispiel Beschimpfungen oder diskriminierende Äußerungen stattfinden. Und da ist die Lehrer*innen-Ausbildung sehr wichtig, also das Lehramtsstudium – wo unserer Ansicht nach zu wenig diversitätssensibler Unterricht gelehrt wird. Gleichzeitig dann auch die Weiterbildungsangebote, die oft unzureichend sind. Das heißt, wir haben eine Kombination aus fehlendem Wissen, vielleicht auch fehlendes Problembewusstsein, aber natürlich zum Glück auch sehr engagierte Lehrkräfte, die versuchen, an ihren Schulen das Thema voranzubringen, um das auch salonfähig zu machen.

Welche Erfahrungen machen Sie denn, wenn Sie an Schulen aufklären?

Philipp Agostini: Wir haben häufig Reaktionen, dass Schüler*innen oft gar nicht wahrnehmen, dass wir selbst, die die Workshops durchführen, queer sind, Teil der LGBTIQ-Community sind. Und dann oft so ein kleines Aha-Erlebnis im Laufe des Workshops haben: Ach so, es sind ja unter Anführungszeichen ganz "normale" Menschen. Ich persönlich mag natürlich den Begriff "normal" nicht, weil es wieder Normen aufmacht. Wer wird denn akzeptiert? Meistens dann auch zum Beispiel schwule Männer, lesbische Frauen oder Transmenschen, die einem gewissen Bild entsprechen. Und wenn es dann eher in die Richtung geht, wo Menschen bewusst oder auch unbewusst mit Geschlechtergrenzen brechen, werden diese dann weniger akzeptiert, obwohl sie unter Anführungszeichen auch ganz "normal" sind. Und das erleben wir häufig in Workshops. Und da sagen wir ganz klar: Lehrkräfte sind in der Verantwortung, dazwischenzugehen un Diskriminierung klar zu benennen.

Wenn sie es überhaupt mitkriegen, die Lehrkräfte. Oftmals bleibt das ja in der Gruppe auf dem Pausenhof. Und da ist natürlich die Frage: Wie soll man sich als Schüler, als Schülerin verhalten, wenn man mitbekommt: Okay, ein Klassenkamerad äußerte sich in homophober Art. Da gehört ja auch Mut dazu, auch mal einem Lehrer Bescheid zu geben.