Überfüllte Bahnen und Busse trotz Corona "Je enger es wird, desto wichtiger ist die Disziplin des einzelnen Fahrgastes"

Der öffentliche Nahverkehr hat durch Corona zwei Probleme: Es gibt zu wenig Fahrgäste, weil viele Bus und Bahn lieber meiden. Und die, die trotzdem einsteigen, müssen sich manchmal drängeln. Stefan Hofmeier von der "Aktion Münchner Fahrgäste" erklärt, warum Verkehrsbetriebe in Bayern wenig tun können, um die Situation schnell zu verbessern.

Fahren Sie selbst zur Zeit schon wieder ähnlich viel öffentlich wie vor der Corona-Krise?

Hofmeir: Ja, doch, in München ist das für die normalen Distanzen das beste Fortbewegungsmittel.

Mit welchen Gefühlen steigen Sie in eine S-Bahn oder einen Bus, wenn Sie an das Corona-Risiko denken?

Da ist natürlich schon die Angst mit dabei, sich anzustecken. Aber es ist halt wichtig, dass sich alle Fahrgäste diszipliniert verhalten und bei der U-Bahn oder Trambahnen an allen Türen zusteigen, damit sich die Fahrgäste gleichmäßig in den Zügen verteilen – aktuell geht das noch.

Eigentlich liegt es Ihrem Verband ja auch am Herzen, dass möglichst viele Menschen öffentlich fahren. Aber verstehen Sie, dass Leute jetzt doch lieber mit dem Auto oder mit dem Rad unterwegs sind?

Klar, das subjektive Empfinden ist natürlich schon im eigenen Auto oder auf dem Fahrrad besser als sich in ein Verkehrsmittel reinzuzwängen. Man sieht das ja beispielsweise in München in der Ludwigstraße, wo die U-Bahn aktuell wegen Bauarbeiten stillgelegt ist. Da ist ein Bus-Ersatzverkehr und da ist es eigentlich schon wirklich eng.

Nun können ja viele auch noch mit dem Rad fahren, wenn sie nicht allzu weit weg wohnen von der Arbeit. Aber spätestens im Herbst, wenn es wieder mehr regnet oder schneit, dann wird das Problem sicher größer. Was müssten denn die kommunalen Verkehrsbetriebe in Bayern aus Ihrer Sicht tun, damit die Fahrgäste zurückkommen und gleichzeitig auch die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können?

Der Takt müsste weitaus stärker verdichtet werden, aber da stehen wir vor einem Dilemma: Punktuelle Taktverdichtungen sind natürlich an einzelnen Stellen noch möglich, aber ansonsten fehlen Fahrzeuge, es fehlen Fahrer. Aber selbst wenn das da wäre, dann müsste auch die Infrastruktur noch ausgeweitet werden, weil auch die Busse, Trambahnen und Züge gewartet werden müssen. Daran fehlt es. Und so etwas dauert Jahre und kann nicht von heute auf morgen umgesetzt werden.

Das heißt, kurzfristig haben die Verkehrsunternehmen gar nicht viel in der Hand, um die Situation zu entzerren?

Nur punktuell, hier und da kann man einen zusätzlichen Bus einsetzen, aber großflächig die Takte zu verkürzen – da fehlt es hinten und vorne. Zum Beispiel die Suche nach Fahrern. Inzwischen sagen die Verkehrsbetriebe, dass es in ganz Europa keine Fahrer mehr gibt. Die Münchner MVG sucht schon außerhalb Europas. Auch die Bestellung und Zulassung der Fahrzeuge dauert eine halbe Ewigkeit.

Macht es dann zumindest Sinn, dass man die Maskenpflicht stärker kontrolliert?

Das auf alle Fälle. Ganz wichtig: Je enger es wird, desto wichtiger ist die Disziplin des einzelnen Fahrgastes.