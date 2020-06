Interview über Trash-TV mit Anja Rützel Warum "Sommerhaus der Stars" fast schon kammerspielartig ist

Matthias Hacker: Vor 20 Jahren war das große "Big Brother"-Finale in Deutschland. Alle haben darüber geschrieben. Kannst du dich noch erinnern? Hast du es damals geschaut?

Anja Rützel: Ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich ein wirklich religiöser Fan war. Ich war total fasziniert von diesem neuen, verrückten Ding und habe damals tatsächlich meine Geburtstagsfeier von der Abendparty auf ein Nachmittagskaffee-Stündchen verlegt, damit ich abends in Ruhe "Big Brother" gucken konnte.

Ich verrate dir ein Geheimnis: Ich hatte damals sogar die Single von Zlatko. "Ich vermiss dich wie die Hölle..."

Anja Rützel: ..."hey, du fehlst mir so total!" Ich könnte es sofort ansingen.

Heute erinnert man sich nur noch an Zlatko und Jürgen, aber gewonnen hat damals John. Den kennt niemand mehr. Wieso ist das so?

Anja Rützel: Das ist ein typisches Phänomen, das man heute auch noch bei vielen anderen Formaten wie zum Beispiel dem "Dschungelcamp" beobachten kann, bei denen die Zuschauer abstimmen können. Es gewinnt selten der, an den man sich erinnert, der polarisiert, der einen vielleicht auch nervt oder von dem man schockiert ist, wie dumm er eigentlich ist. Oft sind es eher die Leute, die sich als sozial kompetent herausgestellt haben, die netten Typen, bei denen man sich denkt: Wenn ich jetzt eingesperrt wäre, würde ich mich lieber an John halten, so als Best Buddy im Container und nicht an Zlatko oder Jürgen.

Damals gab es eine große Diskussion, dass "Big Brother" Menschen vorführe. Heute regt sich keiner mehr darüber auf. Es gibt sogar noch viel krassere Sendungen wie "Love Island", in der Paare unter der Decke Sex vor laufender Kamera haben oder "Adam sucht Eva", in der die Teilnehmer*innen komplett nackt sind. Gibt es eigentlich irgendwann mal eine Grenze?

Anja Rützel: Ich fürchte, es wird keine Grenze geben. Es gibt immer mal wieder kleinere Aufschreie, so wie aktuell bei "Milf oder Missy". Das finden Leute kurz mal schlimm, aber es hat keine wirklichen Auswirkungen. Und wenn man sieht, was in anderen Ländern schon an Reality-Formaten läuft, was bei uns erst in drei, vier Jahren aufschlagen wird, da muss selbst ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und ich bin durch meinen jahrelangen Trash-Konsum schon Kummer gewöhnt.

Hast du da ein paar Tipps für uns, wohin es gehen könnte? Was sind die kranken Geschichten aus Japan oder Großbritannien, die wir noch nicht kennen?

Anja Rützel: Es gibt eine Show, ich habe vergessen, wie der Name war, die will bei der Trauerbewältigung helfen. Das geht so, dass zu den Angehörigen kürzlich verstorbener Menschen überraschend ein Schauspieler kommt und an der Tür schellt, der mit kompliziertem Make-up, Klamotten und Frisur genauso hergerichtet wurde, wie der Verstorbene. Damit die Hinterbliebenen dann quasi in der Konfrontation, ihre Trauer irgendwie verarbeiten können und den Doppelgängern Dinge sagen können, die sie dem echten Verstorbenen nicht mehr sagen konnten. Das hat mich echt erschüttert und das möchte ich bitte niemals sehen.

Also ich bin jetzt von dieser Idee geschockt, aber gleichzeitig habe ich irgendwie ein Lächeln im Gesicht, weil ich denke, wie krank ist das eigentlich. Ist das genau der Effekt, den die Macher der Sendung auslösen wollen?

Anja Rützel: Ich glaube schon. Mir geht es tatsächlich auch immer so, dass ich denke, wie faszinierend, dass jemand sich das ausdenkt, es anderen Leuten mitteilt und die das dann gemeinsam für eine gute Idee halten und das auch wirklich umsetzen. Und so ein Trash-Format bietet ja immer verschiedene Möglichkeiten, wie man sich das angucken kann. Es gibt Zuschauer, die "Love Island" aufrichtig toll finden, diese ganz eigene Art von Mensch, die da mitmacht. Und dann gibt es welche, die darüber lachen und sich dann besser fühlen, weil sie denken "Guck mal, wie dumm die sind, ich bin viel schlauer". Und dann gibt es welche, die einfach generell fasziniert sind davon, was Menschen alles so treiben.

Was schaust du privat und was, weil du am nächsten Tag einen Artikel darüber schreiben muss?

Anja Rützel: Ich kann glücklicherweise immer ganz gut switchen. Bei einem Staffelauftakt oder einem Finale oder beim "Dschungelcamp", da schreib ich ja jeden Tag. Da bin ich tatsächlich aufmerksamer und denke mehr mit. Weil ich immer überlege: Was bedeutet das jetzt? Was ist das für eine Inszenierung und wie finde ich das? Wenn ich privat schaue, dann gucke ich unanalytischer.

Was unterscheidet gute und schlechte Reality-Formate voneinander?

Anja Rützel: Ich finde, man kann das ganz gut sehen am Unterschied zwischen "Promi Big Brother" und "Sommerhaus der Stars". Bei "Sommerhaus der Stars", das ich für ein grandioses Format halte, lässt man sehr viel passieren. Bei "Promi Big Brother" hat man das Gefühl, der Schnitt will die Geschichte erzählen. Situationen und Dialoge sind so zerhackstückelt, dass man eigentlich gar nicht mehr wirklich mit kommt und die Motivation der Leute nicht mehr verstehen kann. Bei "Sommerhaus der Stars" dagegen, also wenn das ein isländischer Autorenfilm wäre, würde man sagen: "Man lässt sich Zeit für die Bilder". Da gibt es ganz lange Dialoge und dann treten die nächsten hinzu. Das ist fast schon kammerspielartig. Und man kann da wirklich sehen, wie eine Eskalation sich immer mehr aufbaut. Das finde ich ganz toll, weil dann kann ich zumindest mit Fug und Recht behaupten, man kann was lernen, wenn man sich sowas anguckt. Je weniger deutlich die Inszenierung spürbar ist, desto besser.

Du sprichst die ganze Zeit von Inszenierung. Meinst du damit das gescriptete an diesen Formaten? Wie sehr sind diese Formate überhaupt noch gescriptet?

Anja Rützel: Die wirklich guten Formate, die Flaggschiffe, ich glaube nicht, dass die gescriptet sind. Also gescriptet im Sinne von: "Geh doch mal raus aus dem Dschungel, nimm das Telefon und sag jetzt mal zu Danni Büchner, woran ist eigentlich dein Mann gestorben!". Ich glaube nicht, dass so etwas passiert. Ich glaube, das ergibt sich tatsächlich von alleine. Aber die Situation ist keine natürliche.

Jetzt muss ich gestehen, dass ich das seit Jahren nicht mehr schaue. Mich widert das auch an und ich finde es despektierlich. Wie siehst du diese Kritik?

Anja Rützel: Ich musste mir neulich auch mal wieder klar werden - und es schadet finde ich nicht, wenn das jeder Reality-TV-Fan ab und an mal macht - wo bei mir die Grenze ist. Das war als es bei "Promis unter Palmen" komplett eskaliert ist, was Mobbing in der Sendung anging. Die Kandidaten haben sich verbündet und haben dann Claudia Obert richtig fertig gemacht, mit übelsten Beleidigungen. Andererseits war die auch kein Unschuldslamm. Es war ganz schrecklich anzugucken, weil man sich gewünscht hätte, dass auch mal jemand eingreift. So eine Produktion hat auch eine gewisse Verantwortung. Ich schreibe zum Beispiel auch nicht über "Schwiegertochter gesucht", weil ich das Gefühl habe, die Leute, die da gezeigt werden, überschauen selbst nicht, was sie tun und wie sie gezeigt werden. Es gibt inzwischen eine ganze Riege an professionellen Trash-TV-Darstellern, die bei der "Bachelorette" zum Beispiel zum ersten Mal in Erscheinung getreten sind und dann auf "Love Island" waren, bei "Bachelor in Paradise" und jetzt vielleicht im "Sommerhaus der Stars" sind, denen man also unterstellen kann, dass sie die Mechanismen kennen. Die wissen, was passieren kann und die nehmen das alles freiwillig in Kauf, um ihre Instagram Reichweite zu steigern. Oder weil sie denken, für das Geld mache ich das schon. Da habe ich dann kein schlechtes Gewissen, mir das anzugucken.

Was müsste man dir geben, damit du ins Big-Brother-Haus gehen würdest?

Anja Rützel: Es müsste wahnsinnig viel Geld sein.

Das ganze Gespräch zum Anhören: Im Tagesticket-Podcast.