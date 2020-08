Aktivistin für Abschiebehäftlinge "Unrecht wird hier sehr oft zu Recht"

Jana Jergl ist Aktivistin in der Abschiebehaftanstalt Eichstätt: Zwei Mal pro Woche berät sie dort ehrenamtlich die Inhaftierten. Vor den Gefängnismauern hat sie uns erzählt, was sie mit ihrer Arbeit bewirken kann und wie sie mit Entführten und Totschlägern umgeht.

Wer sitzt eigentlich hinter diesen Gefängnismauern hier in Eichstätt?

Jana Jergl: Hinter diesen Mauern sitzen ganz unterschiedliche Menschen aus fast allen Ländern dieser Erde. Viele kommen aus Asien, Afrika, aber auch Südamerika. In der Regel sind das ganz normale Menschen, die kein Aufenthaltsrecht mehr hier in Deutschland haben – beziehungsweise, manchmal ist das nicht so klar, ob sie noch ein Recht dazu hätten – und die darauf warten, dass sie abgeschoben werden.

In unserer Interviewreihe bringen die Aktivist*innen immer ein Zitat mit, das für sie innerhalb ihres Aktivismus wichtig ist. Wie lautet Ihres?

"Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht." Unbekannt

Wo wird bei der Abschiebehaft Unrecht zu Recht?

Unrecht wird hier sehr oft zu Recht: Menschen werden rechtswidrig inhaftiert, was sich oftmals erst herausstellt, wenn sie anwaltliche Vertretung bekommen. Bei den Gerichtsverfahren werden Fehler begangen. Teilweise werden schon am Flughafen Fehler begangen. In den sogenannten Flughafenverfahren werden Menschen nur kurz angehört und dann zum Beispiel in Abschiebehaft genommen, obwohl der Rechtsweg noch nicht ausgeschöpft ist, obwohl das Asylverfahren nicht wirklich ausführlich war und die Menschen sich teilweise nicht richtig äußern konnten in dieser Drucksituation und vor Polizeibeamten.

Wie sieht Ihr Widerstand konkret aus? Was tun Sie, wenn Sie hinter diese Mauern gehen?

Aktivistin Jana Jergl vor der Abschiebehaftanstalt Eichstätt

Wenn ich hinter diese Mauern gehe, dann schaue ich mir die Papiere und Haftbeschlüsse dieser Menschen an. Ich höre ihren Erzählungen zu und erkläre ihnen, welche Möglichkeiten es für sie vielleicht noch gibt. Wenn ich sehe, dass Fehler vorliegen, vermittle ich Anwält*innen oder nehme Kontakt zu Familienangehörigen oder anderen ehrenamtlichen Helfer*innen auf. Manchmal höre ich aber auch einfach nur zu, wenn die Menschen erzählen und es keine Möglichkeiten mehr für sie gibt. Das ist dann auch schon sehr viel wert.

Ist Ihr Widerstand erfolgreich?

Wir haben viele Erfolge. Oft schaffen wir es über den Rechtsweg, Menschen wieder aus der Haft zu bekommen, und teilweise auch über Petitionen und über politische Mittel. Wir kontaktieren auch oft Politikerinnen und Politiker, die sich dann für die Menschen einsetzen. Sehr oft bekommen wir Recht, wenn wir sagen: "Diese Haft ist nicht rechtmäßig."

Ist Ihnen das auch schon mal zu viel geworden?

Ja. Ich hatte vor kurzem einen Fall mit einer jungen Frau, die schwerst traumatisiert und akut suizidal war, als sie hier angekommen ist. Sie kam direkt vom Flughafen in die Haft und ist in jedem Gespräch, das wir geführt haben, komplett zusammengebrochen. Ich habe dann einen Psychiater engagiert beziehungsweise ihn dazu überredet, mit mir in die Haft zu gehen. Er hat ein Gutachten erstellt und gesagt hat: "Wenn sie abgeschoben wird, wird sie wahrscheinlich sterben, weil sie sich suizidieren wird."

Es war einfach so tragisch. Bis wenige Tage vor der Abschiebung war unklar, ob wir es tatsächlich noch schaffen werden, sie aus dem Gefängnis zu holen. Und das hat mich sehr mitgenommen. Ich habe wirklich Tag und Nacht an diesem Fall gearbeitet, alle Telefonnummern gewählt, die irgendwie wichtig sind oder bei denen man etwas erreichen konnte. Letztendlich habe ich Erfolg gehabt. Wir sind bis vor das Verfassungsgericht gegangen und wie so oft gab uns unsere Verfassung zum Glück Recht. Ich denke mir aber oft, wenn das nicht so ausgegangen wäre, dann hätte mich das schon sehr belastet.

Wie sehen Ihre Bewältigungsstrategien bei den krassen Fällen aus?

Es ist erstaunlich: Je öfter man in diese Haft geht, desto weniger schockieren einen Geschichten. Ich hatte neulich mit einem Totschläger zu tun – selbst das lässt mich mittlerweile irgendwie kalt. Ich habe oft mit vergewaltigten Frauen zu tun, entführten Frauen, Frauen, die Opfer von Menschenhandel sind. Ich merke nach und nach, wie mich das immer weniger schockiert, weil hier so viel Schockierendes passiert, dass ich irgendwie gelernt habe, damit umzugehen.

Ich gehe dann nach Hause, kann das distanziert betrachten und auch schnell Abstand dazu gewinnen. Ich sehe das mittlerweile ein bisschen professioneller und versuche auch wirklich, diese Grenze zu ziehen zwischen dem, was diesen Menschen passiert, und dem, wie es mir geht, und dem, was ich tatsächlich für die Menschen machen kann und was nicht.

Gibt es einen Fall, der Sie nicht mehr losgelassen hat – im positiven oder im negativen Sinne?

Zum einen diese Frau, mit der ich nach wie vor Kontakt habe, die ich jetzt auch in meinem privaten Umfeld unterbringen werde. Zum anderen gab es auch vor kurzem den Fall eines jungen Syrers, der – wie sich jetzt auch noch herausgestellt hat – minderjährig ist und der rechtswidrig nach Rumänien abgeschoben wurde. Ich hatte währenddessen neun Wochen lang täglich Kontakt mit ihm über WhatsApp. Er war komplett verzweifelt, er war völlig auf sich alleine gestellt und hat sich dann – weil Deutschland es nicht geschafft hat, ihn zurückzuholen – selbst auf den Weg gemacht. Währenddessen war ich immer mit ihm in Kontakt und hatte Angst um ihn, weil unklar war, wann und wie er zurückkommen wird und ob ihm dort irgendwas passieren wird. Das war auch ein Fall, bei dem ich Tag und Nacht wach war und mich darum gesorgt habe.

Jana Jergl engagiert sich ehrenamtlich in der Asylgruppe Eichstätt von Amnesty International. In der Interviewreihe "Eine Aktivist*in. Ein Zitat. Ein Interview." sprechen wir mit Aktivist*innen über ihr Engagement und ein Zitat, das ihnen am Herzen liegt.