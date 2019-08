Internationaler Tag gegen Nuklearversuche Wie deutsche Friedensforscher geheime Bombentests aufdecken

Heute ist UN-Welttag gegen Nuklearversuche. Immer noch testen einige Staaten Atomwaffen, und das möglichst unauffällig. Andere beschäftigen sich damit, solche Versuche aufzudecken. Einer davon ist Prof. Gerald Kirchner, er leitet das Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrum für Naturwissenschaft und Friedensforschung an der Universität in Hamburg. Er erklärt uns, wie sich nukleare Tests auf der ganzen Welt aufspüren lassen.

Warum werden nukleare Tests durchgeführt?

Der Großteil der Nukleartests (mehr als 2000) wurde während des Kalten Krieges durchgeführt. Solche Tests sind unabdingbar für einen Staat, der Nuklearwaffen entwickelt. Man kann nicht theoretisch abschätzen, ob eine neu entwickelte Waffe funktioniert. Man muss jedes Mal, wenn man sie weiterentwickelt, und Weiterentwicklung heißt in dem Geschäft ausschließlich, die Spreng- und Vernichtungskraft weiter vergrößert, jeden dieser Schritte wieder einzeln testen.

Geht es bei einem nuklearen Test nur um Bomben?

Zerstörtes Hiroshima

Es geht ausschließlich um Atombomben. Der Staat, der in unserem Jahrhundert ausgiebig getestet hat, ist Nordkorea, genau aus diesem Grund. Nordkorea hat seit etwa dem Jahr 2000 begonnen, Atomwaffen zu entwickeln und seit 2006 regelmäßig Tests durchgeführt. Die Zerstörungskraft ist dabei immer größer geworden und hat mittlerweile etwa das Zehn- bis Zwanzigfache der Zerstörungskraft der Atomwaffen, die im Zweiten Weltkrieg Hiroshima und Nagasaki zerstört haben.

Wie sieht so ein Atomwaffentest aus?

Damit das Ganze nicht so spektakulär ist und so viele Proteste verursacht, macht man das heutzutage unterirdisch. Man gräbt in ca. 100 bis 200 Metern eine Höhle mit ca. 100 Metern Durchmesser. In dieser wird der Nuklearsprengkopf aufgebaut und gezündet - umgeben von vielen Sensoren, Messgeräten und Kameras, die möglichst viele Details über die abgelaufene Explosion und damit Daten für die Weiterentwicklung zur Verfügung stellen sollen.

Wie bemerkt man in Deutschland, wenn in Nordkorea eine Atombombe hochgeht?

Es gibt zwei wesentliche Aspekte. Der eine ist: Eine unterirische Explosion von 10.000 Tonnen TNT – etwa die Größenordnung Hiroshima/Nagasaki - verursacht ein seismisches Signal, das um die ganze Erde wandert. Ähnlich wie Erdbeben, aber nicht ganz identisch. Im Rahmen der UN-Organisation, die das globale Teststoppabkommen überwacht, besteht ein Messnetz aus etwa zweihundert seismischen Stationen. Wir können also mit den ganz klassischen Verfahren und Messgeräten Atomwaffentests nachweisen und bis auf zehn Kilometer genau den Ort der Explosion bestimmen. Daraus wussten wir immer, dass es in Nordkorea solche Tests gab. Und in der Tat hat es später über militärische Satelliten Beobachtungen gegeben, die auch eindeutig auf Testaktivitäten hingewiesen haben.

Kann man die radioaktive Strahlung nachweisen?

Genau, das ist der zweite Aspekt: Bei jeder Kernwaffenexplosion entsteht Radioaktivität. Das sind teilweise gasförmige Stoffe, die durch die Explosionswucht durch Spalten im Gestein auch in die Atmosphäre getrieben werden und auch über Tausende von Kilometern wandern, wo sie mit der heutigen Messtechnik noch nachgewiesen werden können. Wenn man aufgrund der Windrichtung den Ursprungsort der Radioaktivität bestimmt und dieser mit dem Ausgangspunkt des seismischen Signals übereinstimmt, ist das ein absolut plausibler Nachweis.

Ist Friedensforschung Politik oder Physik?

Was wir hier machen ist richtig harte Physik. Wir entwickeln Messverfahren, um radioaktive Stoffe, die bei solchen Tests frei werden, in der Atmosphäre nachweisen zu können. Also, wenn Sie zu uns kämen, könnte ich Sie durch Labors führen, die genauso sind, wie man sich die Traum- oder Albtraum-Labors über Physik vorstellt. Politische Einschätzung ist wichtig, aber unser Geschäft ist das Wissen über die Risiken, die Strahlenbelastung und deren Überwachung. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig für die Friedensforschung.