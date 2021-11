Christian Stückl zum 60. Geburtstag Der passionierte Theaterberserker

"Des ist ganz eigenartig, also in Oberammergau is ja so: alle 30 Jahr kimmt amal a neuer Passionsspielleiter daher. Des war vorher scho so, des is nachher so. I hab's Gefühl, i hab natürlich mehr als jeder andere drauf geschaut, dass ich Nachwuchs habe, dass die Spieler jung bleiben, dass die nächste Generation wieder drankommt, aber den Spielleiter, den kannst du ned schnitzen.



A junga Bua, a jungs Madl muss irgendwann daherkemma und sagn: I mach des jetzt. Da muss man bereit sein, des zuzulassen und zu unterstützen, und des bin i auf jeden Fall.



Wann er genau kommt, oder wann sie genau kommt, des woaß i ned. Ich glaub, der oder die wird ned fragen, kannst du dir des vorstellen, sondern die werden sagen: I kann's, i werd's machen. So hab ich's mit 24 auch gemacht. I stand auf einmal da und hab ma dacht, der Oide muass weg, und jetzt muass a Neuer hi, und i war mit 24 mutig genug, es zu machen!"