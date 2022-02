Instagram Live Talks Gespräch mit @IchBinSophieScholl-Team

Gemeinsamer Blick auf das Projekt: Zum Abschluss von @ichbinsophiescholl gibt es für Follower:innen und alle Interessierte die Gelegenheit zum direkten Austausch mit dem Team, in zwei Live-Talks auf Instagram, moderiert von Maria Popov.

Am 23.2. wird die Community ab 18 Uhr eingeladen, sich u.a. mit Luna Wedler über die Erfahrungen mit der Serie, über Emotionen und Erkenntnisse auszutauschen. Am 24.2. werden ab 15 Uhr u. a. Maren Gottschalk und Hugo David Schmitz am zweiten Insta-Live-Talk teilnehmen, um das Konzept der Serie mit den Usern und allen weiteren Interessierten zu diskutieren.