Insolvenz von Kettcar Hätten wir das Tretauto retten können?

Insolvenzen sind meist Folge einer langen Entwicklung. Trotzdem zucken in Deutschland viele zusammen, wenn ein Unternehmen vor der Pleite steht. Als Grund hierfür sieht Hans Haarmeyer eine weitverbreitete Vermeidungsstrategie, bei der über finanzielle Schwierigkeiten möglichst nicht gesprochen wird. Er hat langjährige Erfahrungen als Insolvenzrichter und sieht im Umgang mit den Krisen nicht nur ein unternehmerisches, sondern sogar ein gesellschaftliches Problem. "Es ist bei uns so negativ konnotiert, wenn jemand bankrott geht, dass man diese Möglichkeit lieber von Anfang an verdrängt. Auch aus Angst, dass damit eine gesellschaftliche Ächtung einhergeht."

Krisen verdrängen bis zum Schluss

Haarmeyer fordert deshalb einen offeneren Umgang mit krisenhaften Entwicklungen. Bisher werde sich in der Wirtschaft bei ein finanziellen Problemen meist weggeduckt, bis sie sich nicht mehr ignorieren ließen. "Krisen sind wie Alkohol am Steuer: Je höher der Pegel, desto enger ist das Blickfeld. Und dementsprechend sehen Unternehmer am Ende gar nicht mehr die Möglichkeit, positiv auf die Situation einzuwirken."

"Es gibt bei uns keine Kultur im offenen Umgang mit krisenhaften Entwicklungen. Das wichtigste ist aber: Hingucken und nicht Wegducken. Die meisten verhalten sich aber wie der berühmte Vogel Strauß: Sie stecken den Kopf in den Sand und hoffen, dass von irgendwoher die Rettung kommt. Die kommt aber nicht." Hans Haarmeyer, Leiter des Deutschen Instituts für Insolvenzrecht

Geschäftliche Beziehungsarbeit

Es sei vergleichbar mit einer privaten Beziehung, so der Leiter vom Deutschen Institut für angewandtes Insolvenzrecht: "Sie merken ja, wenn es in der Beziehung nicht mehr so richtig funktioniert. Aber bis dann der Erste sagt ‚Ich habe das Gefühl, es läuft nicht mehr so richtig‘, vergeht manchmal viel Zeit." Doch Zeit ist Geld. Und wenn das Geld knapp ist, dann kommt es auf jeden Tag an. dass sie am Ende die Kurve nicht mehr kriegen. Und sich später sagen: Hätten wir mal früher miteinander gesprochen." Deswegen sei eine offene Kommunikation von Anfang an wichtig, sagt Haarmeyer, um den Schaden für das Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Das muss nicht die goldene Lösung sein, kann aber durchaus helfen.

Kommunikation zahlt sich aus

Hauptverwaltung von Kettler in Ense: Der Kettcar-Hersteller stellt die Fertigung ein.

"Wenn man lange vor der Insolvenz darüber spricht, dass das Geschäft nicht mehr gut läuft, dann sind die Reaktionen der Gläubiger und der Kunden über alle Maße positiv." Dadurch entstehe auch der Wunsch, dem Unternehmen zu helfen, wie zum Beispiel beim Modellbauer Märklin. Das Unternehmen hat die drohende Pleite transparent gemacht und das Sortiment entsprechend angepasst. So konnten Kunden das Unternehmen bewusst unterstützen und die Sonderprodukte kaufen. Das kann einem Hersteller nochmal auf die Beine helfen. Im Fall von Kettcar ist es dafür wohl zu spät. 400 der verbliebenen rund 550 Mitarbeiter werden bis Ende der Woche voraussichtlich freigestellt.

