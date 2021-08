Insekten essen Vom historischen Superfood zur Nahrung der Zukunft

Seit wann essen Menschen Insekten?

Die ersten Hinweise darauf, dass Menschen Insekten verspeisen, stammen aus der Steinzeit. In versteinerten Exkrementen in Nordamerika haben Forscher Insektenüberreste gefunden. Diese Insekten sind wohl von Menschen vor ungefähr zwei Millionen Jahren verdaut worden. Und diese Essensgewohnheit geht wohl sogar noch weiter zurück, berichtet Insektenforscher Christian Borgemeister von der Universität Bonn: „Menschenaffen, unsere engsten Verwandten, ernähren sich unter anderem anderem auch von Insekten. Das heißt in der Evolution des Menschen, gerade in der Phase des Jäger- und Sammlerwesens, waren Insekten definitiv ein ganz normaler und elementarer Bestandteil der Diät.“

Aber auch, nachdem wir die Höhlen verlassen haben, sind uns Insekten als Nahrungsmittel erhalten geblieben. Aus dem Neuen Testament erfährt man, dass selbst Johannes der Täufer auf Heuschrecken geschworen hat. Und: „Die alten Römer, die alten Griechen, auch da gibt es Quellen, die auf Konsum beispielsweise von Zikaden bei den Griechen verweisen. Das galt im alten Athen als eine absolute Delikatesse”, sagt Borgemeister. Und: Sowohl der Koran als auch Schriften aus China und Japan von vor 2000 Jahren sprechen vom Verspeisen von Insekten.

Warum essen wir in Europa (bisher) kaum Insekten?

Insektenforscher Borgemeister vermutet hinter dieser Haltung drei Gründe: Landwirtschaft, Kultur und Klima. Als die Menschen zu Bäuerinnen und Bauern geworden sind, als sie den Ackerbau perfektioniert haben, hat sich das Bild der Insekten gewandelt. Sie wurden nicht mehr als Nahrungsmittel gesehen, sondern als Konkurrenten und Schädlinge, die Missernten verursachen.

Weiter tragen auch kulturelle Normen dazu bei, dass die meisten Europäerinnen und Europäer eher skeptisch sind, wenn es um gegrillte Heuschrecken und Mehlwurmburger geht. Laut Borgemeister gibt es kaum traditionell christlich geprägte Länder, in denen das Essen von Insekten verbreitet ist.

Schließlich gibt es auch ganz praktische Gründe für die Verbreitung des Insektenkonsums, nämlich die klimatischen Bedingungen. Die meisten der weltweit knapp 2000 Insektenarten sind in tropischen und subtropischen Regionen zu Hause. Im gemäßigten Klima Nordeuropas dagegen gibt es in freier Wildbahn einfach weniger Insekten – also weniger, was potentiell verspeist werden kann.

Sind Insekten das Lebensmittel der Zukunft?

Seit ungefähr 15 Jahren beschäftigen sich immer mehr Forschungsinstitute und Organisationen weltweit mit Insekten als Nahrungsmittel. Kann es sein, dass der Verzehr von Insekten bald schon zum Alltag gehört und wir uns in Zukunft nicht mehr davor ekeln? “Ja!”, sagt Stephanie Wunder, Ernährungs- und Nachhaltigkeitsforscherin am Ecologic Institut in Berlin.

Dass die Massenhaltung von Rindern, Schweinen und anderen Lebewesen weder den Tieren noch dem Klima guttut, ist mittlerweile gängiges Wissen. Insekten haben dem gegenüber einige Vorteile. Sie können Nährstoffe besser umwandeln und sind sehr proteinreich. Außerdem brauchen sie weniger Wasser und Platz. Das bilanzieren der BUND und die Heinrich-Böll-Stiftung im Fleischatlas 2018.

Wie wird das Nahrungsmittel “Insekten” derzeit hergestellt?

Wie die Zucht von Insekten konkret aussehen soll, kann man heute schon erahnen. Zum Beispiel in Bergen op Zoom, im Süden der Niederlande, wo die größte Insektenfarm Europas steht. Auf 14.000 Quadratmetern werden hier vor allem Mehlwürmer, Schaben und Heuschrecken gezüchtet. In der industriellen Produktion werden die Larven von den größeren Tieren getrennt und schließlich getötet und vakuumiert.

Das kann, wenn man das im großen Maßstab denkt „ein nicht so schönes Szenario sein“, sagt Wunder. Um Insekten in Zukunft massenweise zu züchten, bräuchte es statt kleinen Insektenfarmen Gebäude im Umfang von Bioreaktoren. Statt Insektenbauernhöfen gibt es in Zukunft also eher industrielle „Bioreaktoren“, wie Stephanie Wunder sie nennt.

Brauchen wir Insekten, um unsere Ernährung zu sichern?

Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, prognostiziert: 2050 sind wir bis zu neun Milliarden Menschen auf dem Planeten. Um die alle zu ernähren, sind Insekten eine wichtige Nahrungsquelle.