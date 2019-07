Innovationskiller oder Klimaretter Schadet Verzicht mehr als er nützt?

Für den Schutz des Klimas werde viel zu wenig getan, meinen Greta Thunberg und die Anhänger der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Nach wie vor demonstrieren Woche für Woche viele Schülerinnen und Schüler. Ihre Forderungen: Ein kompletter Kohleausstieg und eine Steuer auf alle Treibhausgasemissionen.

"Verzicht und Askese" für mehr Klimaschutz?

"Wir wollen keine Verzichtsgesellschaft", sagt Christian Lindner.

FDP-Chef Christian Lindner hat unterdessen vor zu strengen Regularien gewarnt. "Niemand auf der Welt würde uns folgen auf dem Weg, Wohlstand zu verlieren und den Menschen ihren Lebenswandel vorzuschreiben", sagte er am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Stattdessen brauche es technische Lösungen wie alternative Treibstoffe für Flugzeuge. Er halte nichts von Weltuntergangsszenarien und nichts davon, "den Menschen Verzicht und Askese zu predigen", so Lindner.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Was meinen Sie? Was lässt sich konkret für den Klimaschutz tun? Und welche Maßnahmen könnten den Wohlstand in Deutschland gefährden? Wie lassen sich Ökologie und Ökonomie auf einen Nenner bringen?

Zu Gast bei Tagesgespräch-Moderatorin Stephanie Heinzeller war der FDP-Bundestagsabgeordnete Lukas Köhler. Er ist Mitglied im Umweltausschuss.

Außerdem kam Michael Kopatz vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie zu Wort.

