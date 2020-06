Innenstädte ohne Karstadt Kaufhof Was verlieren wir?

Kahlschlag bei Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern: Galeria Karstadt Kaufhof schließt mehr als ein Drittel seiner Filialen. In Bayern sind München und Nürnberg davon betroffen. Was denken Sie, wie stark sich unsere Innenstädte dadurch verändern werden? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit: Unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 / 94 95 95 5.