Rufen Sie uns an! Nummer des Verbraucherteams: 089/5900-42454

Sie haben Probleme mit Händlern oder Unternehmen? Sie bekommen nicht das, was Sie bestellt haben? Unfreundliche Mitarbeiter wimmeln Sie am Telefon ab? Dann melden Sie sich bei uns! Wir werden Ihnen helfen. Außerdem sind wir immer auf der Suche nach Verbraucherfällen, die wir in unseren Sendungen aufgreifen können.