Bayern 2 präsentiert Brass Wiesn 2022

Zum Auftakt am Donnerstag liefern Shantel & Bukovina Club Orkestar bläsergestützten Balkan-Pop, der die Festivalwiese in eine Großraumdisko verwandeln dürfte, denn wenn der Frankfurter mit seiner bestens eingespielten Bigband loslegt, kann niemand mehr die Füße stillhalten. Eine kräftige Verjüngungskur haben auch Fättes Blech dem traditionellen Blaskapellensound verpasst. Die offizielle Clubband des Ulmer Basketball-Bundesligisten rührt Hip-Hop und Pop, Rap und Gesang mit mehrstimmigen Bläsersätzen zu einer ganz eigenen Mischung zusammen.

Am Freitag werden LaBrassBanda dem Festivalpublikum Beine machen. Die Band vom Chiemsee hat heuer das erste Brass-Yoga-Album der Welt herausgebracht. Live will LaBrassBanda aber nicht nur entspannen, sondern auch mitreißen und wird sicher etliche der bandeigenen Dancefloor-Hits einstreuen. Zum Tanzen wollen auch Erwin & Edwin animieren - die vier Österreicher fusionieren Funky Brass mit elektronischen Beats und frechem Rap jenseits von Schmäh und Dialekt. Ansonsten gibt es bläsergrundierten Folk mit der Erdinger Band DeSchoWieda , Wirtshausmusik mit Tom & Basti und Traditionsgebläse mit Formationen wie Blechverrückt oder der Kapelle Kaiserschmarrn.

Am Sonntag gibt es zum Ausklang noch einen musikalischen Tradi-Mix der klassisch bairischen Art - und damit die Heimfahrer sich noch einmal stärken können, ist das Bierzelt bis in den späten Nachmittag hinein geöffnet. Und natürlich kann auch jeder nochmal in den Echinger See springen!