Bayern 2 präsentiert 38. Ingolstädter Jazztage

Alle Termine www.ingolstaedter-jazztage.de

US-amerikanischer Abend zu Beginn

Am Donnerstag, den 4. November beginnt der Reigen mit der US-Amerikanerin Judith Hill. Die Sängerin hat mit keinem Geringeren als Prince gesungen. Bei der Trauerfeier von Michael Jackson sang sie dessen Lied Heal the world - Karrierehighlights, die den außergewöhnlichen Status dieser Künstlerin zwischen Pop, Soul und Funk, zwischen modernem Rhythm’n‘Blues und Jazz zeigen.

Ebenfalls zu hören an diesem Abend im Stadttheater ist Jarrod Lawson. Der Sänger und Pianist aus Portland, Oregon, stellt sein zweites Album Be the change vor, eine LP, die leicht beschwingt für den Aufbruch in eine bessere Zukunft plädiert.

Personen mit außerordentlichen Fähigkeiten

Ein Highlight wird das Konzert am Freitag, 5. November im Festsaal des Stadttheaters sein: Wolfgang Haffner, Deutschlands Jazzschlagzeuger Nummer Eins, der für alle Größen des Musikgeschäfts hierzulande getrommelt hat, hat sich eine Dreamband zusammengestellt. Haffner, der überaus erfolgreiche Solo-Alben wie Zooming, das meistverkaufte Jazzalbum des Jahres 2004 verantwortlich ist, hat höchstvirtuose Kollegen verpflichtet wie Trompeterlegende Randy Brecker und den Saxophonisten Bill Evans, der als Begleiter des späten Miles Davis von sich reden machte. Der Auftritt des Schlagzeugers aus Franken mit den handverlesenen Musikern dürfte zeigen, wie perfekt sich moderner Mainstream Jazz mit rhythmischer Finesse und beseeltem Groove ergänzen.

Special Guest an diesem Abend ist der indonesische Wunderknabe Joey Alexander mit seinem Klaviertrio. Der 18-jährige, der mit seinen Eltern in New York lebt, erhielt wegen seines musikalischen Talents ein Visum für „Einzelpersonen mit außerordentlichen Fähigkeiten“.

Tastenkünstler und Souljazz-Artisten

Am Samstag, den 6. November sind mit dem Omer Klein Trio in der Eventhalle Westpark und der Web Web Experience im Stadttheater zwei Acts geplant, die den Souljazz aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Der israelische Pianist Omer Klein begibt sich mittels unverstärkter Instrumente wie Konzertflügel, Kontrabass und Schlagzeug auf die Spuren, die einst von Bobby Timmons, dem Pianisten der Art Blakey’s Jazzmessengers, gelegt wurden.

Die Münchner Band Web Web um den Pianisten Roberto di Gioia hat sich mit Rapkünstler Max Herre zusammengetan. Herre tritt hier allerdings nicht als Reimkünstler in Erscheinung, sondern spielt Rhythmus-Piano. Di Gioias Band, darunter Tony Lakatos am Saxophon, hat mit dem neuen Album Web Max ein Werk geschaffen, das das Zeug zum Kult-Klassiker hat. Die Auftritte dieser Formation mit Herre am Wurlitzer-Piano sind dünn gesät, also besser nicht verpassen, diesen Auftritt von Web Web bei den Ingolstädter Jazztagen 2021.

Abgerundet wird der Abend durch Klaus Doldinger und seiner seit den 70er Jahren aktiven Band Passport. Der gebürtige Düsseldorfer, seit Jahrzehnten in München ansässig, hat nicht nur Melodien für Werbespots geschrieben („Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee!“), sondern auch Soundtracks geschaffen für den ARD-Tatort und das Filmdrama Das Boot, an denen man nach wie vor nicht vorbeikommt. Was der Jazzveteran, der dieses Jahr 85 wurde, jedoch am liebsten macht, ist live spielen und zwar süffigen Fusionjazz, melodiös und leicht synkopiert, wie das eben nicht nur Jazzfans anmacht.

Jazz in den Kneipen

In der zweiten Woche der Ingolstädter Jazztage steht ein Kneipenbummel an - zumindest für Geimpfte, Genesene und Getestete. Am Donnerstag, den 11. November, kann man wählen: zwischen dem Trio der Münchner Pianistin Lisa Wahlandt, der Band der Mannheimer Schlagzeugerin Anika Nilles, den Klangphonics, einer Electronic-Jazz-Formation aus Regensburg und dem Emil Brandqvist Trio aus dem schwedischen Göteborg wählen. Motto an diesem Abend: Wer die Wahl hat, hat die Qual. Denn die Künstlerinnen und Bands dieses Abends sind allesamt hörenswert.

Abschluss in der Kirche