Instagram und Youtube Diese sieben Influencer-Typen sollten Sie kennen

Es wirkt so als wollte ein guter Freund den neuen super Protein-Shake empfehlen oder einen Insider-Tipp geben, wo man als nächstes in den Urlaub fahren sollte. Dahinter steckt aber oft ein richtiges Business. Influencer sind längst kein kleines Randphänomen mehr. Und die Branche wächst. Einer Schätzung zufolge soll der Influencer-Markt allein auf Instagram dieses Jahr auf bis zu zwei Milliarden US-Dollar anwachsen. Viele Unternehmen betreiben heute schon Influencer-Marketing - oder haben es in Zukunft vor. Wir haben eine Typologie von Influencern mit interessanten Vertretern aus Deutschland zusammengestellt.

1. Mode-Influencer

2009 fingen sie an, wie aus dem Boden zu sprießen: Modeblogs. Damals, als Instagram noch in den Kinderschuhen steckte, begannen Frauen weltweit, wie die Italienerin Chiara Ferragni, Bilder ihrer Outfits online zu stellen. Damit traten sie das los, was heute für einige ein Millionengeschäft ist. Um die Welt jetten, das Leben auf Instagram inszenieren und, oft nicht ganz beiläufig, Werbung machen. Es ist mittlerweile oft ein Fulltime-Job mit Managern und Sponsoren-Verträgen, der für die Influencer selbst mitunter auch zum Problem werden kann. So stand Moderatorin Cathy Hummels erst zu Beginn des Jahres vor Gericht, weil sie Instagram-Posts nicht als Werbung gekennzeichnet haben soll. Auch Pamela Reif, eine der prominentesten deutschen Influencerinnen, wird Schleichwerbung vorgeworfen. Ein Thema, dass Mode-Influencer zunehmend interessiert, ist Nachhaltigkeit. Zwei bekannte Fairfashion-Influencer aus Deutschland sind Madeleine Daria Alizadeh und Marie Nasemann:

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Madeleine Daria Alizadeh (202.000 Fans bei Instagram)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Marie Nasemann (65.900 Fans auf Instagram)

2. Öko-Influencer

Umweltschutz und Nachhaltigkeit - zwei Themen, die gerade auf Instagram immer mehr in den Mittelpunkt rücken. "Grüne" Influencer zeigen, wie man im Alltag nachhaltiger leben und Natur und Umwelt mehr achten kann. Ihre Message: Jeder noch so kleine Schritt ist einer in die richtige Richtung. Jede Veränderung zu einem bewussten Umgang mit der Natur ist gut. Die Bandbreite der Themen ist dabei sehr groß: Von Zero Waste und plastikfrei über Naturkosmetik bis hin zu veganer Ernährung. Zweit deutsche Vertreter sind Shia Su und Charlotte Schüler:

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Wastelandrebel (98.600 Fans bei Instagram)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Charlotte Schüler (40.000 Fans bei Instagram)

3. Body-Positivity-Influencer

Durchtrainierte Frauenkörper mit flachen Bäuchen, schmalen Taillen, großen festen Brüsten und perfekten runden Pos. Das scheint das Schönheitsideal unserer Zeit und fast schon Standard bei Instagram zu sein. Immer mehr Frauen lehnen sich aber gegen diesen unermüdlichen Drang nach Perfektion des Äußeren auf und posten das, was in der Hochglanz-Instagram-Welt oft keinen Platz findet: Speckröllchen, Dehnungsstreifen und Hängebusen. Sie wollen zeigen: Ihr müsst nicht perfekt sein, akzeptiert eure vermeintlichen Makel und vor allem: Lernt, euch selbst zu lieben. Melodie Michelberger und Louisa Dellert gehören in diese Kategorie:

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Melodie Michelberger (36.100 Fans bei Instagram)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Louisa Dellert (353.000 Fans bei Instagram)

4. Reise-Influencer

Ob Dolomiten, Grönland oder Südafrika. Reise-Influencer sind in der ganzen Welt zu Hause und posten Bilder von den schönsten und abgelegensten Orten, geben noch dazu Tipps zu Essen oder Sehenswürdigkeiten vor Ort. Viele von ihnen haben das mittlerweile zu ihrem Job gemacht und verdienen ihr Geld unter anderem durch Werbelinks. So arbeiten beispielsweise die German Roamers, ein Club von 14 deutschen Outdoor-Fotografen, immer wieder mit Tourismusverbänden oder Outdoor-Unternehmen zusammen. Sie haben in Deutschland das groß gemacht, was derzeit millionenfach auf Instagram gepostet wird: kühle, mystische Landschaftsbilder. Imposante Bergwände, die aus dem Nebel ragen. Tiefgraue Wolken über tosender Steilküste, auf deren Klippe ein Mensch einsam in die Ferne schaut. Wie bei den German Roamers geht es auch bei vielen anderen Reise-Influencern wie zum Beispiel Sebastian Canaves um eines: den Drang nach Abenteuer.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Germanroamers (336.000 Fans bei Instagram)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Sebastian Canaves (41.500 Fans bei Instagram)

5. Food-Influencer

Die Quinoa-Bowl ist perfekt angerichtet. Auf der Obsttorte sind die Himbeeren akkurat mit einem Minzblatt obendrauf im Kreis drappiert. Das ist die Welt der Food-Influencer. Sie posten Rezepte und überlassen bei den dazugehörigen Bildern nichts dem Zufall. Gleichzeitig sprechen sie auch über eigene Erfahrungen in Restaurants und Bars und beschäftigen sich immer häufiger mit nachhaltigem Essen und Trinken. Richtig erfolgreich sind Sally von Sallys Welt und Nora Eisermann und Laura Muthesius von Foodstories:

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Sally (548.000 Fans aus Instagram)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. _foodstories_ (1 Mio Fans bei Instagram) Now on the blog - the recipe for this delicious gluten-free rhubarb galette😋 Get the recipe via the link in profile 💞 Happy Wednesday guys! #ourfoodstories ____ #rhubarbcake #glutenfreerecipes #glutenfri #glutenfrei #rhabarber #rhababerkuchen #theweekoninstagram #diewocheaufinstagram #germanfoodblogger #foodstylist #foodphotographer #coffeebreaks #cakelover #verilymoment #houseandgarden #huffposttaste #bakingrecipes

6. Christfluencer

Auf den ersten Blick wirken sie jung, hipp und lässig. Doch in ihren YouTube-Videos zeigt sich, dass sie vor allem eines sind: konservativ. Kein Sex vor der Ehe, Abtreibungen sind organisierter Massenmord und Pornos machen pädophil. Wie Mode-Influencer, machen auch Christfluencer Werbung, allerdings für Gott. Und auch wenn sie im Vergleich noch relativ wenige Follower haben, halten Theologen deren Botschaften teilweise für problematisch. Denn sie würden gerade auf Jugendliche, die auf der Suche nach Orientierung sind, psychischen Druck ausüben.

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. Li Marie (knapp 9.000 Fans bei Youtube)

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. togetheringod (8.800 Fans bei Instagram) Wer Gott kennenlernen will, sollte die Bibel lesen. Sehen wir uns mit 4. Mose 10 einen letzten Aspekt des Dienstes vor Gott an. 🙏🏻 ◼ Zehn Kapitel sind um und wir haben uns jedes Kapitel aus der speziellen Sicht des Dienstes vor Gott angesehen. Das Volk Israel wurde auf die Wüstenwanderung vorbereitet und zieht im zweiten Abschnitt des Kapitels los (10, 11 - 36). Doch vorher erfahren wir noch etwas, was wir für unser tägliches Leben mitnehmen können. Im Abschnitt Kapitel 10, 1 - 40 lesen wir von zwei silbernen Trompeten. Gott hat angeordnet wie oft und wir laut geblasen werden soll und was es jeweils für das Volk bedeutete. Nun, diese Trompeten sind ein Bild für die Leitung des Volkes durch das Wort Gottes. Wenn sie genutzt wurden, dann hieß es, dass das Volk sich in Bewegung setzen musste. Sie mussten aktiv werden und das Geräusch einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, reichte nicht. So heißt es zum Beispiel: „Wenn man nur mit einer bläst, sollen sich die Fürsten [...] versammeln. Wenn ihr aber laut trompetet, sollen die Lager aufbrechen, die in Richtung Osten lagern (10, 4 & 5)." Gott wollte dem Volk durch die Trompeten sagen, was sie zu tun hatten. Nun, diese Trompeten von damals ist die Bibel von heute. ◼ Wer mit seinem Leben einen guten Dienst für Gott machen will, der muss die Bibel ernst nehmen. Er sollte darin lesen, sie zu einem ständigen Teil seines Lebens machen und sie lieben. Durch das Lesen in der Bibel und das Suchen der Stimme Gottes darin für einen persönlichen, erfährt man, was Gott mit einem vor hat und was man tun soll. Es liegt an uns mit welcher Motivation wir die Bibel lesen: weil wir "müssen" oder weil wir wollen? Suchen wir bewusst danach, was Gott uns durch sein Wort sagen möchte? Wollen wir wirklich hören, was er sagen möchte? Oder ist es oft so, dass wir zwar zuhören, aber dann zu faul sind ganz konkrete Dinge in unserem Leben zu ändern? Zur Kenntnis nehmen reicht nicht. Lasst uns motiviert sein Gott kennenlernen. Lasst uns motiviert sein das zu tun, was gut für unser Leben ist. ❤️

7. Petfluencer

Sie posieren vor einem Eisbecher oder entspannen ganz lässig im Bademantel und mit Fernbedienung auf dem Bett. Nein, es geht nicht um irgendeinen herkömmlichen Influencer, sondern um Petfluencer. Das sind einflussreiche Tiere mit eigenen Accounts auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ja, das gibt es wirklich. Der Mops "Doug The Pug" hat 3,7 Millionen Fans auf Instagram, bezeichnet sich selbst als "King of Pop Culture" und ist inzwischen sogar als Stofftier erhältlich. Oder die mürrische Grumpy Cat, die mittlerweile 2,3 Millionen Fans hat und deren Gesicht T-Shirts oder Schuhe ziert. Aber auch in Deutschland gibt es Tiere, die es - glaubt man ihren Besitzern - lieben im Rampenlicht zu stehen. Zum Beispiel Zula, der Zwergspitz von Youtuberin Dagi Bee oder die Insekten von Adrian Kozakiewicz. Letzterer ist nach eigener Aussage einer der größten Insektenzüchter Europas:

Instagram-Vorschau - es werden keine Daten von Instagram geladen. zulathepom (1,1 Mio Fans auf Instagram) .. did someone say FOOD ? 🙂 #pom #pomeranian #blackpom #blackpomeranian #dogsofinstagram #dog