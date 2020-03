Erste Impfungen Impfungen für Kinder und Jugendliche

"Einzelfallberichte und eine umstrittene Studie zur HPV-Impfung, die in Japan für Aufsehen sorgte aber inzwischen zurückgezogen wurde, stellten mögliche schwere Nebenwirkungen der HPV-Impfung in den Raum. Sicherlich müssen jede Impfung und jedes Medikament und die möglichen Nebenwirkungen auch nach der Zulassung beobachtet werden, und grundsätzlich ist kritische Aufmerksamkeit nicht zu beanstanden. Die genannten Nebenwirkungen und Berichte sind jedoch so nicht nachvollziehbar und stellen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit dieser Impfung nicht in Frage."